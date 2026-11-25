नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के सामने आगामी तीन महीने में लगातार परीक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों का दबाव रहेगा। एक ओर स्कूलों में अभी तक करीब 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम ही पूरा हो पाया है, वहीं दूसरी ओर दिसंबर से मार्च तक परीक्षाओं का सिलसिला चलेगा।

वर्तमान में स्कूलों में छमाही परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके बाद सात दिसंबर को राष्ट्रीय बालरंग, कला उत्सव सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जनवरी में प्री-बोर्ड और फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ विद्यार्थियों को रिवीजन और अभ्यास का पर्याप्त समय मिलना मुश्किल है।