भोपाल में दर्दनाक हादसा, चौथी मंजिल से गिरने के बाद 12 वर्षीय बालक की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ मुख्य प्रबंधक के बेटे की चौथी मंजिल से गिरने के बाद इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, विराशा हाईट्स, बाबड़िया कला, शाहपुरा निवासी कृष्णा डी बहादुर (12) एक स्कूली छात्र था। उसके पिता बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल ऑफिस में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। घटना 8 दिसंबर की शाम की है, जब कृष्णा चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया।
हादसे में कृष्णा को गंभीर चोटें आई थीं। उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ था और शरीर में अंदरूनी चोटें भी आई थीं। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आठ दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। हालत में सुधार न होने पर मंगलवार को परिजन उसे हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।