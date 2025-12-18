मेरी खबरें
    भोपाल में दर्दनाक हादसा, चौथी मंजिल से गिरने के बाद 12 वर्षीय बालक की मौत

    भोपाल के शाहपुरा इलाके में एक हृदयविदारक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। विराशा हाईट्स अपार्टमेंट में रहने वाला 12 वर्षीय बालक फ्लैट की चौथी मंजि ...और पढ़ें

    By Brijendra RishishwarEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 05:27:44 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 05:28:20 AM (IST)
    भोपाल में दर्दनाक हादसा, चौथी मंजिल से गिरने के बाद 12 वर्षीय बालक की मौत
    MP के भोपाल में फ्लैट की बालकनी से गिरा मासूम, इलाज के दौरान मौत से परिवार में मातम। फाइल फोटो

    HighLights

    1. आठ दिन तक निजी अस्पताल में चला इलाज
    2. मंगलवार को हमीदिया अस्पताल में हुई मौत
    3. बालक के पिता बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रबंधक

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ मुख्य प्रबंधक के बेटे की चौथी मंजिल से गिरने के बाद इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार, विराशा हाईट्स, बाबड़िया कला, शाहपुरा निवासी कृष्णा डी बहादुर (12) एक स्कूली छात्र था। उसके पिता बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल ऑफिस में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। घटना 8 दिसंबर की शाम की है, जब कृष्णा चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया।


    हादसे में कृष्णा को गंभीर चोटें आई थीं। उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ था और शरीर में अंदरूनी चोटें भी आई थीं। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आठ दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। हालत में सुधार न होने पर मंगलवार को परिजन उसे हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

