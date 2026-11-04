MP पुलिस मुख्यालय में बड़ा फेरबदल... 8 IPS के प्रभार बदले, अवधेश गोस्वामी बने PSO टू DGP

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुलिस मुख्यालय (PHQ) भोपाल में पदस्थ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 8 अधिकारियों के प्रभार और जिम्मेदारियों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) द्वारा 4 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नवीन कार्य आवंटित किए गए हैं।

DIG स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां आदेश के अनुसार, वर्ष 2009 बैच के IPS अधिकारी अवधेश कुमार गोस्वामी को उप पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण एवं लेखा) के पद से हटाकर उप पुलिस महानिरीक्षक, PSO टू DGP पुमु भोपाल तथा उप पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, 2009 बैच के ही IPS संतोष सिंह गौर (DIG अजाक) को DIG पीटीआरआई (PTRI) पदस्थ किया गया है। इसके अलावा, 2009 बैच के IPS तुषार कांत विद्यार्थी (DIG पीटीआरआई) को उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल-मुख्यालय भोपाल का नया प्रभार दिया गया है।