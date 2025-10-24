मेरी खबरें
    MP News: बाइक की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत, दो दिन बाद हुई मृतक की पहचान

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 07:22:09 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 07:22:09 AM (IST)
    बाइक की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अयोध्या बायपास स्थित रत्नागिरी तिराहे पर सड़क हादसे में मृत वृद्ध की दो दिन बाद पहचान हुई है, जिसके बाद गुरुवार को उनका पीएम करवाया गया। 19-20 अक्टूबर की रात उनकी स्कूटी को सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी थी। जिसके बाद उनके शव को हमीदिया अस्पताल की मर्चूरी में रखवा दिया था।

    बतौर शेफ नौकरी करते थे राम बहादुर

    घटना के दो दिन बाद उनकी पहचान 55 वर्षीय राम बहादुर, निवासी झील नगर, अयोध्यानगर क्षेत्र के रुप में हुई है। वह रत्नागिरी में एक रेस्टोरेंट में बतौर शेफ नौकरी करते थे। 19-20 अक्टूबर की रात करीब डेढ़ बजे वह रत्नागिरी से घर की ओर स्कूटी से जा रहे थे, तभी सामनेे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी थी। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।


    स्वजनों ने गुमशुदगी नहीं करवाई थी दर्ज

    परिजनों का आरोप है कि दो दिन तक शव को मर्चूरी में रखे रही पुलिस लेकिन स्कूटी के नंबर होने के बावजूद हमारे परिवार को सूचना नहीं दी। उधर, पिपलानी थाना प्रभारी चंद्रिका सिंह यादव का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी को जब्त किया गया था। मृतक के स्वजनों के नाम पर गाड़ी ट्रांसफर न होने के कारण उन तक पहुंचने में देर हुई, वहीं मृतक के स्वजनों ने उनकी गुमशुदगी भी दर्ज नहीं करवाई थी।

