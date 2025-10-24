MP News: बाइक की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत, दो दिन बाद हुई मृतक की पहचान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अयोध्या बायपास स्थित रत्नागिरी तिराहे पर सड़क हादसे में मृत वृद्ध की दो दिन बाद पहचान हुई है, जिसके बाद गुरुवार को उनका पीएम करवाया गया। 19-20 अक्टूबर की रात उनकी स्कूटी को सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी थी। जिसके बाद उनके शव को हमीदिया अस्पताल की मर्चूरी में रखवा दिया था।

बतौर शेफ नौकरी करते थे राम बहादुर घटना के दो दिन बाद उनकी पहचान 55 वर्षीय राम बहादुर, निवासी झील नगर, अयोध्यानगर क्षेत्र के रुप में हुई है। वह रत्नागिरी में एक रेस्टोरेंट में बतौर शेफ नौकरी करते थे। 19-20 अक्टूबर की रात करीब डेढ़ बजे वह रत्नागिरी से घर की ओर स्कूटी से जा रहे थे, तभी सामनेे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी थी। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।