जनार्दन मिश्रा के बयान का करारा जवाब है MP का कृषि रिकॉर्ड, खेतों में पसीना बहा रहे हमारे किसान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश भर में पशुपालकों को सरकार ने गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत सम्मानित किया। इसी बीच रीवा में गोवर्धन पूजा के ही एक कार्यक्रम में भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा की यह टिप्पणी कि किसान साल में तीन महीने मेहनत करते हैं और नौ महीने ताश खेलते हैं, किसानों को नागवार गुजरी है।

गेहूं उत्पादन में 16.22 प्रतिशत और मक्का उत्पादन में 64.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। गेहूं का उत्पादन 382.32 लाख टन और मक्का का 81.20 लाख टन रहा। मध्य प्रदेश दलहन, तिलहन और मक्का उत्पादन में देश में पहले तथा खाद्यान्न, अनाज और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

पशुपालन में भी किसानों का बढ़ा योगदान

कृषि के साथ पशुपालन में भी किसानों का योगदान बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 226 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बना है। सरकार ने पहले स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

किसानों की मेहनत का असर केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है। प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ने, आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, ड्रिप सिंचाई, प्राकृतिक खेती और डिजिटल तकनीक के उपयोग से खेती का स्वरूप बदल रहा है।

अब किसान कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात में भी भागीदारी कर रहे हैं। मोटे अनाज की मांग बढ़ने से प्रदेश में इसका उत्पादन भी बढ़ा है। यह ‎‎2022–23 में उत्पादन 59.13 लाख टन ‎‎से बढ़कर 2024-25 में 77 लाख टन हो गया जो कर्नाटक और राजस्थान के बाद सर्वाधिक है।

सांसद के बयान की करते हैं निंदा

जनार्दन मिश्रा के बयान की हम निंदा करते है। किसानों के प्रति उनकी ऐसी धारणा नहीं रहनी चाहिए। किसान तो दिन-रात काम करता है। वह तीन माह ही काम कर रहा है तो बाकी नौ माह दुग्ध उत्पादन कैसे हो रहा है। उसी जमीन पर दो से तीन फसलें वह उपजा रहा है तो क्या यह तीन माह की मेहनत में हो सकता है। भले ही उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है, पर इस तरह बोलना ही गलत है। कमल सिंह आंजना, अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मध्य प्रदेश