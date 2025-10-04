रेलवे होगा अपराध मुक्त... मप्र और पड़ोसी राज्य अब मेल से साझा करेंगे एफआईआर, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ट्रेनों में अपराध नियंत्रित करने के लिए दो बड़े उपाय किए जाने की योजना है। पहला तो यह कि मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य एक-दूसरे से ट्रेनों में घटित अपराध के संबंध में दर्ज एफआईआर ई-मेल पर एक दूसरे से साझा करेंगे, जिससे अपराधी और अपराध की प्रकृति के संबंध में जानकारी मिल सके। एक माह पहले कुछ जिलों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है।

लगेंगे सीसीटीवी कैमरें दूसरा यह कि रेलवे स्टेशनों के आसपास के यात्रियों की आवाजाही के क्षेत्र (सर्कुलेटिंग एरिया) में रेल पुलिस सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। छोटे-बड़े सभी स्टेशनों में यह व्यवस्था होगी। अभी सिर्फ स्टेशन के भीतर रेलवे के तरफ से ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में सर्कुलेटिंग एरिया में आने जाने वाले लोगों और गतिविधियों के संबंध में निगरानी नहीं हो पाती। आवश्यकता पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिलते।