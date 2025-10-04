भारत माता को ‘डायन’ कहने वाले का निकला जुलूस, गिरफ्तार कर लगवाए भारत माता की जय के नारे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिरोंज (विदिशा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी स्मारक सिक्के में दर्ज भारत माता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया। हिंदू समाज में आक्रोश बढ़ने के बीच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित असद खान जिलानी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला और न्यायालय में पेश किया। आरोपी से भारत माता की जय के नारे भी लगवाए।
घटना की शुरुआत तब हुई जब सिरोंज निवासी चक्रेश श्रीवास्तव ने स्मारक सिक्का जारी होने पर फेसबुक पर पोस्ट डाली। इसी पर असद ने भारत माता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए लिखा कि इस डायन की पूजा तमाम पिशाच करें। इस पर स्थानीय नागरिकों और संगठनों में तीखा आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार संजय चौरसिया को सौंपते हुए आरोपित पर राष्ट्रद्रोह और रासुका की कार्रवाई की मांग की।
इसी बीच थाना प्रभारी विमलेश राय के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपित असद खान को जुलूस के रूप में पुलिस थाने से न्यायालय ले जाया गया। इस दौरान सड़क पर जिलानी कान पकड़कर माफी मांगते चल रहा था और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहा था। अगल-बगल बड़ी संख्या में पुलिस के जवान चल रहे थे। पुलिस के जुलूस के पीछे शहर के लोग भी थे, जो वीडियो बना रहे थे।
शनिवार को दिन भर जिलानी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। थाना प्रभारी विमलेश राय ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपित असद खान जिलानी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।