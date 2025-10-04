भारत माता को ‘डायन’ कहने वाले का निकला जुलूस, गिरफ्तार कर लगवाए भारत माता की जय के नारे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिरोंज (विदिशा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी स्मारक सिक्के में दर्ज भारत माता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया। हिंदू समाज में आक्रोश बढ़ने के बीच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित असद खान जिलानी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला और न्यायालय में पेश किया। आरोपी से भारत माता की जय के नारे भी लगवाए।

भारत माता पर की थी अभद्र टिप्पणी घटना की शुरुआत तब हुई जब सिरोंज निवासी चक्रेश श्रीवास्तव ने स्मारक सिक्का जारी होने पर फेसबुक पर पोस्ट डाली। इसी पर असद ने भारत माता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए लिखा कि इस डायन की पूजा तमाम पिशाच करें। इस पर स्थानीय नागरिकों और संगठनों में तीखा आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार संजय चौरसिया को सौंपते हुए आरोपित पर राष्ट्रद्रोह और रासुका की कार्रवाई की मांग की।