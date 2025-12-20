MP बोर्ड 5वीं-8वीं परीक्षा की तारीखें घोषित... 60 अंक का पेपर और 40 अंक का होगा इंटरनल असेसमेंट, जारी हुआ पूरा शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूलों की पांचवीं-आठवीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से होनी हैं। प्रत्येक विषय में 60 अंक का प्रश्न पत्र और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। वहीं, 20 अंक छमाही और तिमाही के प्राप्तांक के अधिभार पर दिए जाएंगे। स्कूलों को यह कार्य जनवरी तक पूरा करना होगा।
राज्य शिक्षा केंद्र ने समय-सारिणी जारी कर दी है। इसके अनुसार पांचवीं की परीक्षा 20 से 26 फरवरी तक और आठवीं की 20 से 28 फरवरी तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर दो बजे से 4.30 बजे तक एक ही पाली में होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूलों को जनवरी तक पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी स्कूलों में ये परीक्षाएं एससीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर कराई जाएंगी। जबकि, जिन निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित भाषा की पाठ्य पुस्तकें लागू हैं, उन विद्यार्थियों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा की परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित होंगी। निजी स्कूलों को भाषा के प्रश्न पत्र के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का विकल्प चयन करना है। शिक्षकों को आंतरिक मूल्यांकन के अंक पांच फरवरी तक ऑनलाइन करने हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने करीब 12 हजार केंद्र बनाए हैं। सभी में फर्नीचर की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी जिले के जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी केंद्र पर टाटपट्टी पर बैठाकर बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाए। हर केंद्र पर फर्नीचर की व्यवस्था होना आवश्यक है। हालांकि, प्रदेश के करीब 67 हजार शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध नहीं हैं। निर्देशित किया गया है कि उन्हीं स्कूलों में केंद्र बनाएं, जहां टेबल-कुर्सी की पर्याप्त व्यवस्था हो। ताकि बच्चों को जमीन पर बैठकर परीक्षा नहीं देना पड़े। केंद्रों में बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था भी जरूरी है।
5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र चिह्नित किए जा रहे हैं। सभी केंद्रों पर फर्नीचर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। - ब्रजेश सक्सेना, मूल्यांकन अधिकारी, राज्य शिक्षा केंद्र