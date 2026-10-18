एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव... 2 नंबर वाले सवालों में नहीं मिलेगा ऑप्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) ने सत्र 2026-27 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत विद्यार्थियों को प्रश्नपत्रों में पहले की तुलना में कम विकल्प मिलेंगे। खासतौर पर दो अंकों के अति लघुउत्तरीय प्रश्नों में विकल्प की सुविधा समाप्त कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र हल करते समय सभी निर्धारित प्रश्नों की तैयारी पर अधिक ध्यान देना होगा।

प्रश्नपत्रों में विकल्प कम होने से विद्यार्थियों को सभी महत्वपूर्ण अध्यायों की तैयारी करनी होगी। किसी एक प्रश्न का उत्तर तैयार नहीं होने पर उसे छोड़कर दूसरा विकल्प चुनने की सुविधा दो अंकों के प्रश्नों में नहीं मिलेगी। बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। मप्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 18 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है।