    MP Board Exam: मध्य प्रदेश में 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी

    मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगा। नकर केस को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिसमें परीक्षा केंद्र में हर एक रूम में चल रही परीक्षा पर कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके लिए 200 केंद्रों पर किराए के कैमरे भी लगवाए जाएंगे।

    By Anjali rai
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 10:27:15 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 10:36:17 AM (IST)
    मध्य प्रदेश बोर्ड का भोपाल स्थित ऑफिस। फाइल फोटो

    1. उन स्कूलों को प्राथमिकता से परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है, जहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो।
    2. एमपी बोर्ड ने खुद सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की है, यह कैमरे किराए के होंगे।
    3. कैमरों को परीक्षा से पहले लगाया जाएगा और परीक्षा खत्म होने के बाद हटा लिया जाएगा।

    अंजली राय, नईदुनिया, भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षा सात फरवरी से शुरू होना है। नकल रोकने की कोशिशों में इस बार माशिमं नई शुरुआत करने जा रहा है। पहली बार बोर्ड परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में होगी। इसके लिए माशिमं चुने हुए 200 केंद्रों पर प्रत्येक कक्ष में कैमरे लगवाएगा।

    अधिकारियों ने बताया कि अभी तक उन स्कूलों को प्राथमिकता से परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है, जहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। लेकिन प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में मंडल ने खुद सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की है। यह कैमरे किराए के होंगे, जिन्हें परीक्षा से पहले लगाया जाएगा और परीक्षा खत्म होने के बाद हटा लिया जाएगा।


    इसके लिए निविदा प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होगी। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 200 स्कूलों में कैमरा लगवाने पर कितना खर्च आता है। संवदेनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। जिन स्कूलों में कैमरे चालू हालत में नहीं होंगे, वहां इन्हें चालू करवाया जाएगा। इस बार वीडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

    माशिमं के भोपाल स्थित मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम बनेगा, जहां सभी केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज लाइव दिखेंगे। यानी कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी कैमरों के जरिए प्रत्येक परीक्षा कक्ष को उसी समय देख पाएंगे। फिलहाल इस साल यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर होगी। प्रयोग सफल रहा, तो अगले वर्ष से सभी केंद्र सीसीटीवी निगरानी के दायरे में होंगे। बोर्ड परीक्षा में हर साल करीब चार हजार केंद्र बनाए जाते हैं। इस साल यहां 18 लाख परीक्षार्थी बैठने वाले हैं।

    परीक्षा केंद्रों की चयन प्रक्रिया शुरू

    इस बीच परीक्षा केंद्र तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मंडल ने सभी कलेक्टरों को केंद्र चिह्नित करने को निर्देशित किया गया है। कहा गया है कि उन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर केंद्र बनाया जाए, जहां शौचालय, फर्नीचर, बिजली, पानी, कंप्यूटर, प्रिंटर जैसी सुविधा हो।

    मंडल मुख्यालय से होगी निगरानी

    इस बार निजी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 200 निजी स्कूलों में मंडल सीसीटीवी लगाएगा। इसकी निगरानी भी मंडल मुख्यालय से होगी। - बलवंत वर्मा, परीक्षा नियंत्रक, माशिमं

