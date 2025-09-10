मेरी खबरें
    MP Board Exam: पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा में लांग आंसर वाले सवाल होंगे कम, जिससे नहीं कटेंगे ज्यादा नंबर

    मध्य प्रदेश बोर्ड ने पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी, जबकि अति लघुउत्तरीय और लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। परीक्षा परिणाम का आकलन अर्द्धवार्षिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा।

    By Anjali rai
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 09:28:52 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 10:58:31 AM (IST)
    HighLights

    1. राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अंक योजना जारी की।
    2. अर्द्धवार्षिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर मूल्यांकन।
    3. प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक, अन्यथा पुन: परीक्षा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड से संबद्ध सरकारी और निजी स्कूलों में पांचवीं एवं आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित की जा सकती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम के आधार पर होगी।

    परीक्षा परिणाम का आकलन अर्द्धवार्षिक परीक्षा (20 अंक), लिखित परीक्षा (60 अंक) और प्रोजेक्ट कार्य (20 अंक) के आधार पर किया जाएगा। इस बार प्रश्नपत्रों में बदलाव किया गया है। प्रत्येक विषय में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी, जबकि अति लघुउत्तरीय और लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक रखी जाएगी।

    साथ ही 10 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी शामिल होंगे। अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी ब्लू प्रिंट के आधार पर किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के लिए प्रश्न-पत्र राज्य स्तर से तैयार कराए जाएंगे, जबकि निजी स्कूलों को ब्लू प्रिंट के अनुसार स्वयं प्रश्न-पत्र तैयार करने होंगे।

    पांच अंक के चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे

    दोनों कक्षाओं में पांच अंक के चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। वहीं छह-छह प्रश्न अति लघुउत्तरीय व लघुउत्तरीय होंगे। इसके अलावा पांच बहुविकल्पीय व पांच रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे।

    naidunia_image

    33 प्रतिशत अंक लाना होगा

    प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन में अलग-अलग न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को पुन: परीक्षा में शामिल होना होगा। पुन: परीक्षा में भी फेल होने वाले विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका जाएगा।

    लिखित परीक्षा का अंक योजना

    • छमाही परीक्षा - 20 अंक

    • वार्षिक परीक्षा (लिखित) - 60 अंक

    • आंतरिक मूल्यांकन (प्रोजेक्ट कार्य) - 20 अंक

    इस तरह के होंगे लिखित परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न

    • कुल प्रश्नों की संख्या - 26

    • बहु विकल्पीय प्रश्न - पांच अंक (पांच प्रश्न)

    • रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न - पांच अंक (पांच प्रश्न)

    • अति लघुउत्तरीय प्रश्न -12 अंक (छह प्रश्न)

    • लघु उत्तरीय प्रश्न -18 अंक (छह प्रश्न)

    • दीर्घ उत्तरीय प्रश्न - 20 अंक (चार प्रश्न)

    इससे ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे

    पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी या मार्च में आयोजित की जाएगी। इसमें लिखित परीक्षा 60 अंक के होंगे। इस बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम होंगे, ताकि अगर कोई विद्यार्थी नहीं कर पाया तो उसके अधिक अंक नहीं कटेंगे। - ब्रजेश सक्सेना, मूल्यांकन अधिकारी, राज्य शिक्षा केंद्र

