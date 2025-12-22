मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 10:56:31 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 10:56:31 PM (IST)
    MP Board Exam: संवेदनशील केंद्रों पर जैमर और वीडियोग्राफी से होगी निगरानी, 16 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। MP बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और प्रश्नपत्रों को इंटरनेट मीडिया पर लीक होने से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष मोबाइल ऐप के माध्यम से परीक्षा संचालन की पूरी निगरानी ऑनलाइन की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिससे प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा सकेगी। विशेष रूप से संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और केंद्र के भीतर मोबाइल का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

    पर्यवेक्षक और उड़नदस्ता टीमों की रहेगी पैनी नजर

    परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए उड़नदस्ता टीमों के अलावा विशेष पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। इस टीम में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कलेक्टर प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। संवेदनशील केंद्रों पर कलेक्टर द्वारा तैनात पर्यवेक्षक परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि माशिम की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए प्रदेश भर में 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 488 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं।


    ऐप के माध्यम से होगी प्रश्नपत्रों और उत्तरपुस्तिकाओं की ट्रैकिंग

    पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी प्रश्नपत्रों के पैकेट खुलने से लेकर उत्तरपुस्तिकाओं की पैकिंग और उन्हें समन्वयक केंद्रों तक पहुँचाने तक की होगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मंडल द्वारा ऐप के माध्यम से की जाएगी और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष उड़नदस्ता टीमें तैनात रहेंगी। इसके साथ ही गणित, अंग्रेजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे मुख्य विषयों की परीक्षा के दौरान केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

    निर्धारण की प्रक्रिया जारी

    माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा नियंत्रक बलवंत वर्मा ने बताया कि फिलहाल परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बार बोर्ड का विशेष ध्यान संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर रहेगा, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।

