    यात्रियों को बड़ी राहत... रीवा और मुंबई के बीच चलेंगी दो-दो ट्रिप स्पेशल ट्रेनें, जानें पूरा शेड्यूल

    By Nai Dunia News NetworkEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 10:40:38 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 10:40:38 PM (IST)
    यात्रियों को बड़ी राहत... रीवा और मुंबई के बीच चलेंगी दो-दो ट्रिप स्पेशल ट्रेनें, जानें पूरा शेड्यूल
    रीवा और मुंबई के बीच चलेंगी 02-02 ट्रिप स्पेशल ट्रेनें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे द्वारा रीवा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) के बीच इटारसी होकर 02-02 ट्रिप स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन रीवा से गुरुवार 01 जनवरी 2026 एवं 08 जनवरी 2026 को चलेगी, जबकि वापसी में सीएसएमटी से शुक्रवार 02 जनवरी 2026 एवं 09 जनवरी 2026 को संचालित होगी।

    क्या है ट्रेन टाइमिंग?

    गाड़ी संख्या 02187 रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन रीवा से दोपहर 15.50 बजे प्रस्थान कर इटारसी 23.20 बजे पहुंचेगी और अगले दिन 12.20 बजे मुंबई सीएसएमटी पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 02188 सीएसएमटी-रीवा स्पेशल ट्रेन सीएसएमटी से 13.30 बजे रवाना होकर इटारसी 01.15 बजे पहुंचेगी और सुबह 09.45 बजे रीवा पहुंचेगी।


    क्या होगा रूट?

    यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक, कल्याण और दादर स्टेशनों पर रुकेगी। कोच संरचना में 1 एसी फर्स्ट क्लास, 1 एसी टू-टियर, 4 एसी थ्री-टियर, 12 स्लीपर, 4 जनरल और 2 गार्ड ब्रेक वैन सहित कुल 24 कोच होंगे। यात्री विस्तृत जानकारी के लिए एनटीईएस ऐप या रेलवे पूछताछ वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

