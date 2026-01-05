मेरी खबरें
    MP Board Exam 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस बार परीक्षा को पूरी

    By Anjali raiEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 10:34:54 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 10:34:54 PM (IST)
    MP बोर्ड परीक्षाओं पर 'डिजिटल' पहरा, 16 लाख छात्रों की परीक्षा की होगी ऑनलाइन निगरानी, केंद्रों पर लगेंगे जैमर और CCTV
    MP बोर्ड परीक्षाओं पर 'डिजिटल' पहरा।

    HighLights

    1. एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल पूरी तरह से होगा बैन
    2. केंद्राध्यक्ष से लेकर पर्यवेक्षक तक नहीं रख सकेंगे फोन
    3. पेपर लीक रोकने के लिए माशिमं का लीक-प्रूफ प्लान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस बार परीक्षा को पूरी तरह 'लीक-प्रूफ' बनाने के लिए मंडल मोबाइल एप से ऑनलाइन निगरानी होगी। मंडल सुरक्षा के काफी एहतियात बरत रहा है। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें केंद्रों के अंदर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल नहीं रहेगा।

    226 केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे

    साथ ही नेटवर्क जाम करने के लिए प्रदेश के 700 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर जैमर और 226 केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। मंडल पूरी निगरानी कंट्रोल रूम से ऑनलाइन करेगा। परीक्षा केंद्रों से माशिमं को सूचना देने या परीक्षा की निगरानी करने के लिए मोबाइल के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसमें लैंडलाइन फोन के उपयोग के साथ-साथ पोर्टल तैयार किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। बता दें, कि प्रदेश के करीब 16 लाख विद्यार्थी शामिल हैं।


    इस तरह से होगी निगरानी

    परीक्षा में तैनात सभी अधिकारी मोबाइल पर मंडल का एप डाउनलोड करेंगे। एप से पुलिस थाने से प्रश्न-पत्र के निकलने की एंट्री, केंद्रों पर प्रश्न-पत्र खोलने से लेकर वितरण की एंट्री, परीक्षा खत्म होने के बाद बंडल बनने और मूल्यांकन केंद्र पर जमा करने तक की एंट्री की जाएगी। यहां तक कि हर प्रश्नपत्र के बंडल लोकेशन भी ट्रेस होगी। इसके अलावा कलेक्टर प्रतिनिधि और उड़नदस्तों की मॉनीटरिंग भी एप के माध्यम से की जाएगी।

    प्रश्नपत्र बंडलों को निकालने कलेक्टर प्रतिनिधि होंगे तैनात

    इस बार प्रश्नपत्र बंडलों को थाना से निकालने में कलेक्टर प्रतिनिधि को तैनात किया जाएगा। सुबह 6.30 बजे कलेक्टर प्रतिनिधि पुलिस थाना पहुंचकर सेल्फी भेजेंगे। इनकी मॉनीटरिंग भी एप के माध्यम से होगी। पुलिस थाने से लेकर केंद्र तक प्रश्नपत्र पहुंचाने और वितरण तक इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

    परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार मोबाइल एप के माध्यम ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।- बलवंत वर्मा, परीक्षा नियंत्रक, माशिमं

    प्रदेश भर का आंकड़ा

    • परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की संख्या - 16.07 लाख

    • 10वीं के विद्यार्थियों की संख्या - 9.07 लाख

    • 12वीं के विद्यार्थियों की संख्या - 7 लाख

    • परीक्षा केंद्रों की संख्या - 3856

