मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर जल त्रासदी: 6 माह के मासूम अव्यान की मौत के गम में मां की हालत बिगड़ी, इलाज के लिए आई अस्पताल

    Indore Water Crisis: भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई तबाही के बाद अब प्रभावित परिवारों में शोक और बीमारी का दोहरा कहर टूट रहा है। 10 साल की मन्नतों क ...और पढ़ें

    By Vinay YadavEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 10:20:14 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 10:20:14 PM (IST)
    इंदौर जल त्रासदी: 6 माह के मासूम अव्यान की मौत के गम में मां की हालत बिगड़ी, इलाज के लिए आई अस्पताल
    अव्यान की मौत के गम में मां की हालत बिगड़ी।

    HighLights

    1. छह माह के अव्यान की मां की तबीयत बिगड़ी
    2. महिला को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया
    3. गम में बीमार मां की आंखों में थमे नहीं आंसू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई तबाही के बाद अब प्रभावित परिवारों में शोक और बीमारी का दोहरा कहर टूट रहा है। 10 साल की मन्नतों के बाद जन्मे छह माह के मासूम अव्यान की मौत ने उसके माता-पिता को झकझोर कर रख दिया है। बेटे को खोने के गम में डूबी मां साधना साहू की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।

    गम और बीमारी के बीच न्याय की गुहार

    बुखार, सर्दी और उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची साधना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अव्यान का नाम सुनते ही वह सहम जाती हैं। साधना का कहना है कि 10 साल बाद हुआ बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और दूषित पानी ने उसे छीन लिया। वे इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भागीरथपुरा के कई घरों में मातम पसरा हुआ है कहीं कोई विधवा हो गई है, तो कहीं कोई मासूम अनाथ।


    मैदान में उतरीं 200 टीमें, कोबो टूल से हो रहा सर्वे

    हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. चंद्रशेखर गेदाम की मौजूदगी में 'कोबो टूल' का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वास्तविक समय (रियल टाइम) में स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की 200 टीमों ने 2,745 घरों का दौरा कर करीब 14 हजार लोगों तक स्वास्थ्य किट पहुंचाई है।

    किट में दी जा रही सामग्री और निर्देश

    • प्रत्येक घर को ओआरएस के 10 पैकेट और जिंक की 30 टैबलेट दी गईं।

    • जल शुद्धिकरण के लिए 'विलनवेट ड्रॉप' वितरित किए गए।

    • निर्देश दिया गया है कि 10 लीटर पानी में 8-10 बूंद डालकर एक घंटे रखने के बाद ही उसका उपयोग करें।

    • अस्पतालों में बढ़ रहा दबाव, वेंटिलेटर पर कई जिंदगियां

    भागीरथपुरा स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को 38 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल रेफर किया गया। वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में कुल 110 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 15 मरीज आईसीयू (ICU) में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, अधिकांश मरीजों में संक्रमण किडनी और लिवर तक फैल गया है। चाचा नेहरू अस्पताल में भी 10 से अधिक बच्चे उपचाराधीन हैं, जबकि पूरे शहर में लगभग 6 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर बताए जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- जनता को पिलाया जा रहा 'भ्रम' का अमृत, आंकड़ों की बाजीगरी में जुटी निगम की लैब, पानी की जांच रिपोर्ट पर खड़े हुए बड़े सवाल

    प्रशासनिक अमले की तैनाती

    सर्वे टीम में चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ (CHO), आशा कार्यकर्ता और एएनएम (ANM) को शामिल किया गया है। प्रत्येक टीम को 25 घरों के दौरे का लक्ष्य दिया गया है ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति उपचार से वंचित न रहे। प्रशासन अब जल शुद्धिकरण और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.