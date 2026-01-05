इंदौर जल त्रासदी: 6 माह के मासूम अव्यान की मौत के गम में मां की हालत बिगड़ी, इलाज के लिए आई अस्पताल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई तबाही के बाद अब प्रभावित परिवारों में शोक और बीमारी का दोहरा कहर टूट रहा है। 10 साल की मन्नतों के बाद जन्मे छह माह के मासूम अव्यान की मौत ने उसके माता-पिता को झकझोर कर रख दिया है। बेटे को खोने के गम में डूबी मां साधना साहू की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।

गम और बीमारी के बीच न्याय की गुहार बुखार, सर्दी और उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची साधना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अव्यान का नाम सुनते ही वह सहम जाती हैं। साधना का कहना है कि 10 साल बाद हुआ बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और दूषित पानी ने उसे छीन लिया। वे इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भागीरथपुरा के कई घरों में मातम पसरा हुआ है कहीं कोई विधवा हो गई है, तो कहीं कोई मासूम अनाथ।