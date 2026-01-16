मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Board Helpline: विद्यार्थी अब कुछ भी नया नहीं पढ़ें, जितना पढ़ लिया है उसका ही करें रिवीजन

    आजकल विद्यार्थी ही अपने आप से ज्यादा अपेक्षाएं पाल ले रहे हैं और उनकी तैयारी भी नहीं है। मेहनत भी कम है और उनमें आत्मसंतुष्टि नहीं है। फिर भी वे टापर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 12:05:04 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 12:32:46 PM (IST)
    MP Board Helpline: विद्यार्थी अब कुछ भी नया नहीं पढ़ें, जितना पढ़ लिया है उसका ही करें रिवीजन
    मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का भोपाल स्थित ऑफिस। फाइल फोटो

    HighLights

    1. माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन में हर रोज करीब 500 विद्यार्थी फोन पर पूछ रहे कैसे दूर करें तनाव
    2. आजकल विद्यार्थी ही अपने आप से ज्यादा अपेक्षाएं पाल ले रहे हैं और उनकी तैयारी भी नहीं है
    3. वे टापर की श्रेणी में आने का सपना देख रहे हैं, जिससे उनमें तनाव व अवसाद जैसी समस्या सामने आ रही

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से आयोजित की जा रही है। अब परीक्षा में कम समय है, इस कारण विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर तनाव होना स्वभाविक है। परीक्षा के तनाव को दूर करने हेल्पलाइन में हर रोज करीब 400 से 500 विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं। काउंसलर्स विद्यार्थियों को सलाह दे रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में करीब 20 दिन शेष है।

    अब कुछ भी नया नहीं पढ़े, बल्कि जितना पढ़ लिया है, उसका ही रिवीजन करें। साथ ही विद्यार्थियों के माता-पिता से भी चर्चा कर उन्हें बच्चों के साथ रहने की सलाह दे रहे हैं। काउंसलर्स विद्यार्थियों को सुझाव दे रहे हैं कि अब दिन-रात पढ़ाई नहीं करें, बल्कि सैंपल पेपर से रिवीजन करें और परीक्षा के समय पर पुराने प्रश्न पत्र हल करें।


    विद्यार्थी स्वयं का आकलन कर उस हिसाब से योजना बनाएं

    मनोविज्ञानियों का कहना है कि आजकल विद्यार्थी ही अपने आप से ज्यादा अपेक्षाएं पाल ले रहे हैं और उनकी तैयारी भी नहीं है। मेहनत भी कम है और उनमें आत्मसंतुष्टि नहीं है। फिर भी वे टापर की श्रेणी में आने का सपना देख रहे हैं, जिससे उनमें तनाव व अवसाद जैसी समस्या सामने आ रही है। विद्यार्थी स्वयं का आकलन कर उस हिसाब से योजना बनाएं। जितनी भी तैयारी हो गई है, उससे संतुष्ट रहें। अभिभावक भी बच्चों पर पढ़ने का दबाव नहीं डालें।

    हेल्पलाइन में आए एक हजार कॉल

    माशिमं के टोल फ्री नंबर-18002330175 पर प्रतिदिन सुबह आठ से रात्रि आठ बजे तक संचालित हो रहा है। टोल फ्री नंबर पर विद्यार्थियों को परीक्षा में तनाव रहित रहने के उपाय के साथ अन्य उपयोगी जानकारी भी दी जा रही है। काउंसलर कविता चौबे ने बताया कि परीक्षा नजदीक है तो सभी का एक ही सवाल है कि अब कम समय में कैसे पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कर लें और दूसरा सवाल परीक्षा के तनाव से जुड़ा पूछ रहे हैं।

    सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर प्रश्नों का पैटर्न समझें

    12वीं के विद्यार्थी ने पूछा कि उसे परीक्षा के तनाव से नींद नहीं आ रही है?

    अब नया कुछ भी नहीं पढ़ें, बल्कि अब शार्ट नोट्स का रिवीजन करें। साथ ही सैंपल पेपर से रिवीजन करें।

    मेरी बेटी 10वीं में है। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से देर रात तक जगी रहती है ऐसे में वह बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही है?

    इस मामले में छात्रा की भी काउंसलिंग कर उसे स्क्रीन देखने के नुकसान को बताया गया। उसे समझाया कि अभी पढ़ाई कर बेहतर परफार्मेंस देने का समय है। पढ़ाई पर फोकस करें।

    10वीं के विद्यार्थी ने पूछा कि उसने उच्च गणित लिया है। डर लग रहा है कि कहीं कठिन प्रश्न आएगा तो वह अच्छे नंबर नहीं लाएगा?

    उच्च गणित के पेपर में स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर प्रश्नों का पैटर्न समझ लें।

    12वीं के छात्र ने पूछा कि परीक्षा में अब 20 दिन का समय है। ऐसे में ना तो नींद आ रही है और ना ही भूख लग रही?

    अब साल भर जितनी पढ़ाई की है, उतने का अभ्यास करें।

    ऐसे में 20 दिन में दिनरात जागकर पढ़ाई करने से को 10वीं के विद्यार्थी ने पूछा कि इस साल बेस्ट आफ फाइव योजना लागू होगी?

    इस साल बेस्ट ऑफ फाइव योजना लागू होगी।

    प्रवेश पत्र कब तक अपलोड होगा?

    आठ से 10 दिन पहले प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया जाएगा।

    परीक्षा को लेकर डर लग रहा है, परीक्षा के समय सबकुछ भूल गया तो क्या होगा?

    हर रोज सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें। शार्ट नोट्स का रिवीजन करें। परीक्षा भी जिंदगी का एक पड़ाव है। उसे सामान्य रूप से वार्षिक परीक्षा की तरह लें। अनावश्यक भय मन से निकाले दें।

    पूरी नींद लें और तनाव बिल्कुल ना लें

    परीक्षा के समय भी पूरी नींद लें और तनाव बिल्कुल ना लें। आपने सालभर पढ़ाई की है तो तैयारी पूरी है। अगर मानसिक संतुलन बेहतर होगा तो विद्यार्थी ठीक प्रदर्शन करेंगे। - कविता चौबे, काउंसलर, माशिमं

    हर रोज आ रहे 400 से 500 कॉल

    पिछले साल करीब 1.17 लाख विद्यार्थियों के फोन आए थे। अभी हर रोज करीब 400 से 500 से विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं। विद्यार्थी तनाव से मुक्त हो रहे हैं। - निशी शर्मा, प्रभारी, माशिमं

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.