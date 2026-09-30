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MP में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सेकंड सप्लीमेंट्री बजट लाने की तैयारी, केंद्र की योजनाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

मध्य प्रदेश सरकार नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें नए काम और व...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 07:44:02 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 07:49:10 AM (IST)
MP में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सेकंड सप्लीमेंट्री बजट लाने की तैयारी, केंद्र की योजनाओं को दी जाएगी प्राथमिकता
शीतकालीन सत्र में आएगा मध्य प्रदेश का द्वितीय अनुपूरक बजट (फाइल फोटो)

HighLights

  1. शीतकालीन सत्र में आएगा द्वितीय अनुपूरक बजट
  2. नए कामों और गाड़ियों की खरीद पर रोक
  3. बिना वित्त सहमति के नए प्रस्तावों पर लगा ब्रेक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें नए काम और वाहन खरीदी के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जाएंगे। केंद्र से स्वीकृत सहायता वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्त विभाग ने 22 अक्टूबर तक मांगे हैं प्रस्ताव

वित्त विभाग ने सभी विभाग को 22 अक्टूबर तक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जीरो बेस बजट और रोलिंग बजट अनुमान के आधार पर बजट तैयार किया गया है।

राज्य की पूर्व लंबित देयताओं के लिए भी प्रविधान किए गए हैं। ऐसे में द्वितीय अनुपूरक ऐसे नए प्रस्ताव, जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही हो, शामिल नहीं किए जाएंगे।

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केंद्र की योजनाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

जिन कामों के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के साथ वित्त विभाग की सहमति मिल चुकी है, उन्हें शामिल किया जाएगा। भारत सरकार से विशेष पूंजीगत सहायता योजना में स्वीकृत कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होने पर भी प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे।