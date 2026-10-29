MP में IAS अफसरों के प्रमोशन की तैयारी... 3 बनेंगे प्रमुख सचिव, 16 सचिव पद पर होंगे पदोन्नत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अब आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति देने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव, सचिव पद पर पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट बनवा रहा है। लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक जांच संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है।

पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिसंबर के पहले-दूसरे सप्ताह में की जाएगी। इसमें तीन अधिकारी प्रमुख सचिव और 16 अधिकारी सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। एक जनवरी 2027 से मिलेगा प्रमोशन, नवंबर तक पूरी होगी जांच रिपोर्ट की प्रक्रिया विभागीय अधिकारियों का कहना है कि एक जनवरी 2027 से अधिकारियों को पदोन्नति दी जानी है। इसके लिए विभागीय जांच से लेकर अन्य जांचों को लेकर रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करके अंतिम सप्ताह में एक जनवरी 2027 से पदोन्नत किए जाने के आदेश जारी होंगे।