मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

MP में IAS अफसरों के प्रमोशन की तैयारी... 3 बनेंगे प्रमुख सचिव, 16 सचिव पद पर होंगे पदोन्नत

प्रदेश में अब आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति देने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव, सचिव पद पर पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट बनवा रहा है।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 08:43:24 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 08:43:24 PM (IST)
MP में IAS अफसरों के प्रमोशन की तैयारी... 3 बनेंगे प्रमुख सचिव, 16 सचिव पद पर होंगे पदोन्नत
MP में IAS अफसरों के प्रमोशन की तैयारी

HighLights

  1. 1 जनवरी 2027 से IAS अफसरों को मिलेगी पदोन्नति
  2. 3 प्रमुख सचिव और 16 अधिकारी सचिव पद पर होंगे प्रमोट
  3. लोकायुक्त और EOW से नवंबर तक मांगी गई जांच रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अब आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति देने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव, सचिव पद पर पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट बनवा रहा है। लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक जांच संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है।

पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिसंबर के पहले-दूसरे सप्ताह में की जाएगी। इसमें तीन अधिकारी प्रमुख सचिव और 16 अधिकारी सचिव पद पर पदोन्नत होंगे।

एक जनवरी 2027 से मिलेगा प्रमोशन, नवंबर तक पूरी होगी जांच रिपोर्ट की प्रक्रिया

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि एक जनवरी 2027 से अधिकारियों को पदोन्नति दी जानी है। इसके लिए विभागीय जांच से लेकर अन्य जांचों को लेकर रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करके अंतिम सप्ताह में एक जनवरी 2027 से पदोन्नत किए जाने के आदेश जारी होंगे।


संजय गोयल समेत तीन बनेंगे प्रमुख सचिव, 2011 बैच के 16 अफसर बनेंगे सचिव

इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव संजय गोयल, कृषि सचिव निशांत वरवड़े और प्रतिनियुक्ति पर मुंबई में पदस्थ ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम नेहा मारव्या, जल निगम के प्रबंध संचालक वीएस चौधरी कोलसानी, अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय चंद्रमौली शुक्ला, संचालक कृषि उमाशंकर भार्गव, हाउसिंग बोर्ड आयुक्त गौतम सिंह सहित 2011 बैच के अन्य अधिकारी सचिव पद पर पदोन्नत होंगे।

यह भी पढ़ें- कल गिरफ्तारी आज जमानत... भोपाल में रिटायर्ड IAS रमेश थेटे को चेक बाउंस मामले में मिली बेल

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।