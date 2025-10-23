MP Cabinet Decision Today: किसानों को बिना ब्याज के मिलता रहेगा ऋण

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने किसान हित में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए तय किया है कि सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज का ऋण मिलता रहेगा। इस वर्ष 23 हजार करोड़ रुपये वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
खरीफ सीजन 2025 के लिए ऋण चुकाने की अवधि 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 सीजन के लिए 15 जून 2026 रहेगी। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर एवं डिंडौरी में 800 बिस्तर बढ़ाने और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद स्वीकृत किए गए।
वहीं, पुनर्घनत्वीकरण नीति में अब निर्माण एजेंसी को लागत निकालने के लिए दिए जाने वाले भूखंड के लिए 100 प्रतिशत कलेक्टर गाइडलाइन चुकानी होगी। भाईदूज पर्व के कारण कई मंत्री बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।
प्रदेश में अभी पुनर्घनत्वीकरण नीति में निर्माण एजेंसी को लागत निकालने के लिए जो भूमि दी जाती है, उसका आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन का 60 प्रतिशत लिया जाता था। ऐसा प्रविधान लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की नीलामी में था। इससे सरकार को नुकसान हो रहा था, इसलिए तत्कालीन मुख्य सचिव वीरा राणा ने इसे 100 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था। तब से प्रस्ताव लंबित था। अब सरकार ने नीति में संशोधन करके 100 प्रतिशत कलेक्टर गाइडलाइन दर लेने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, लैंगिक असमानता, स्वच्छता सहित अन्य विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए मूल्यांकन योजना को वर्ष 2025-30 तक के लिए स्वीकृति दी गई। इसमें राज्य, जिला एवं विकास खंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग होगी और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। दो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों को क्रमश: एक करोड़ और 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।