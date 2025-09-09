मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Cabinet Decision: नगरीय निकाय चुनाव होंगे डायरेक्ट, स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी; मोहन कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला हुआ। वाहन स्क्रैप पॉलिसी को उद्योग का दर्जा देने और कर छूट की मंजूरी दी गई। 17 सितंबर से सेवा सप्ताह और पीएम मोदी का दौरा तय हुआ।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 01:36:11 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 01:43:53 PM (IST)
    MP Cabinet Decision: नगरीय निकाय चुनाव होंगे डायरेक्ट, स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी; मोहन कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले
    मध्य प्रदेश कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नगरीय निकाय अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाएंगे।
    2. अविश्वास प्रस्ताव पर होगा ‘खाली-भरी कुर्सी’ चुनाव।
    3. वाहन स्क्रैप पॉलिसी को उद्योग का दर्जा मिलेगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे बड़ा निर्णय नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर रहा। अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाएगा, जबकि पहले यह प्रक्रिया पार्षदों के माध्यम से होती थी।

    अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव की नई व्यवस्था

    बैठक में तय किया गया कि अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अब तीन-चौथाई पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ‘खाली कुर्सी-भरी कुर्सी’ चुनाव कराएगा। इसमें जनता ही यह निर्णय करेगी कि अध्यक्ष पद पर रहेंगे या हटेंगे।

    मंत्री कैलाश विजवर्गीय ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी

    वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी

    कैबिनेट ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी को भी स्वीकृति दी। अब वाहन स्क्रैप करने वाली संस्थाओं को उद्योग का दर्जा मिलेगा। इन्हें वही प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जो अन्य उद्योगों को मिलते हैं। वाहन स्क्रैप कराने वाले व्यक्तियों को नया वाहन खरीदते समय मोटरयान कर में 50% की छूट प्रदान की जाएगी।

    सेवा सप्ताह और पीएम मोदी का दौरा

    बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और आमजन से मिलकर कार्य करें। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के बदनावर में पीएम मित्रा का भूमिपूजन और अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.