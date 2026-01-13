MP Cabinet Decision: ग्वालियर व उज्जैन मेले में वाहन रजिस्ट्रेशन पर छूट, शिक्षकों को चतुर्थ समय मान वेतनमान, ये हैं कैबिनेट के बड़े फैसले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में वाहन पंजीयन कर से 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। सोलर सह स्टोरेज के लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। शिक्षकों को चतुर्थ समय मान वेतनमान दिया जाएगा। सवा लाख शिक्षक इस फैसले से लाभान्वित होंगे। तीन से पांच हजार रुपये प्रतिमाह होगा लाभ।
आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया। 200 नए सांदीपनि विद्यालय बनाए जाएंगे। 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से सिद्धि तक बयान चलेगा। शिविर लगेंगे। विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रों के आवेदन लिए जाएंगे और फिर उनका निराकरण होगा। मुख्यमंत्री में सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने प्रभार के जिले में इस अभियान की अगुवाई करें।