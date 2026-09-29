मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

MP Cabinet Meeting: 58 लाख बच्चों को ड्रेस के लिए 600 रुपये, अग्निवीरों को 20% आरक्षण; दमोह-कटनी रोड भी मंजूर

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कक्षा एक से आठवीं तक 58 लाख विद्यार्थियों को ड्रेस के बजाय ₹600 डीबीटी देने, अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण ...और पढ़ें

By Vaibhav ShridharEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 01:42:21 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 01:42:21 PM (IST)
MP Cabinet Meeting: 58 लाख बच्चों को ड्रेस के लिए 600 रुपये, अग्निवीरों को 20% आरक्षण; दमोह-कटनी रोड भी मंजूर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कक्षा एक से आठवीं तक विद्यार्थियों को ₹600 मिलेंगे।
  2. 58 लाख विद्यार्थियों को राशि डीबीटी के माध्यम से मिलेगी।
  3. अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों, अग्निवीरों और राज्य के विकास कार्यों को लेकर बड़े निर्णय लिए हैं, जिनमें कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के स्थान पर नगद राशि देना और वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देना प्रमुख है।

58 लाख विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी से आएंगे 600 रुपये

  • कैबिनेट बैठक में स्कूली शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस (गणवेश) के स्थान पर 600 रुपये की नगद राशि दी जाएगी।

  • यह राशि सीधे छात्रों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों की भर्ती में 20% आरक्षण

सेना में अपनी सेवाएं देने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। राज्य में पुलिस, वन विभाग और अन्य वर्दीधारी पदों पर होने वाली सरकारी भर्तियों में अब अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का सीधा आरक्षण दिया जाएगा।


दमोह-कटनी मार्ग और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

बैठक में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण कार्य को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही, छिंदवाड़ा मेडिकल साइंस कॉलेज के निर्माण के लिए भी पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी।

यह भी पढ़ें- कार्तिकेय चौहान से माफी मांगने के बाद राहुल के खिलाफ मानहानि केस खत्म, ये है पूरा मामला