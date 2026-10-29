MP के पूर्व IAS रमेश थेटे नागपुर से गिरफ्तार, चेक बाउंस मामले में चल रहे थे फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश थेटे को पुलिस ने नागपुर में गिरफ्तार किया है। भोपाल की अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए नागपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। बुधवार को नागपुर के मनीषनगर इलाके से हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीम उन्हें भोपाल ले आई। अब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

चेक बाउंस मामले में जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट जानकारी के अनुसार रमेश थेटे वर्तमान में नागपुर के मनीषनगर इलाके में रह रहे थे। भोपाल कोर्ट में उनके खिलाफ चेक बाउंस का प्रकरण विचाराधीन है। अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जो कि नागपुर पुलिस कमिश्नर के नाम पर जारी था।