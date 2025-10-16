बिहार के चुनाव प्रचार में MP के सीएम डॉ. मोहन यादव की एंट्री, आज यहां करेंगे प्रचार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को बिहार विधान सभा (Dr Mohan Yadav in Bihar) के दो निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। वे कुम्हरार निर्वाचन क्षेत्र के कदमकुआं और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती विद्यालय कीड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।
पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुम्हरार में पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता और विक्रम विधानसभा में पार्वती उच्चतर विद्यालय के खेड़ा मैदान में आयोजित सभा में सिद्धार्थ सौरभ के पक्ष में जनसभा करने के साथ जनसंपर्क भी करेंगे। इसके बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे।
बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज भी तीसरी ताकत के रूप में उभरी है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज किस पर भरोसा जताया है।
