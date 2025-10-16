मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP को दीपावली गिफ्ट... रानी कमलापति-निजामुद्दीन के बीच इस दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन

    रेल प्रशासन द्वारा दीपावली पर यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल ने दीपावली पर अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति के मध्य दो-दो ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी है।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 05:45:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 05:45:09 AM (IST)
    MP को दीपावली गिफ्ट... रानी कमलापति-निजामुद्दीन के बीच इस दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन
    रानी कमलापति-निजामुद्दीन के बीच इस दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेल प्रशासन द्वारा दीपावली पर यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल ने दीपावली पर अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति के मध्य दो-दो ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी है।

    किस रूट से गुजरेगी ट्रेन?

    यह गाड़ी रानी कमलापति से प्रस्थान कर विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा स्टेशनों से होकर जाएगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रानी कमलापति से हज़रत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन 17 और 18 अक्टूबर को रानी कमलापति स्टेशन से सुबह साढ़े सात बजे प्रस्थान कर, विदिशा , बीना , वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर , आगरा कैंट , मथुरा होकर हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी।


    गाड़ी संख्या 01662

    इसी तरह से गाड़ी संख्या 01662 हज़रत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 17 एवं 18 अक्टूबर को हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन से रात 21:25 बजे प्रस्थान कर सुबह 10:50 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी।

    IRCTC से कर सकेंगे बुकिंग

    इस गाड़ी में 02 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 03 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 06 वातानुकूलित तृतीय इकॉनमी श्रेणी, 05 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य श्रेणी और 01 जनरेटर कार, 01 एसएलआरडी सहित कुल 22 कोच रहेंगे। बता दें कि रेलयात्री किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र या ऑनलाइन आइआरसीटीसी की वेबसाइट से इन स्पेशल ट्रेनों की आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते है।

    भोपाल-जबलपुर के बीच आवागमन में राहत मिलेगी

    दीपावली के त्योहार पर रेलवे ने भोपाल से जबलपुर जाने वाले लोगों को राहत दी है। इस त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्रीभार को क्लीयर करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा रानी कमलापति-मदनमहल(12061) में 1 अतिरिक्त चेयरकार कोच और रानी कमलापति-आधारताल एक्सप्रेस (22187) में 1 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी कोच अस्थायी रूप से जोड़े जा रहे हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रानी कमलापति-मदनमहल और रानी कमलापति-आधारताल एक्सप्रेस 1 अतिरिक्त कोच के साथ संचालित होगी, जिससे अधिक यात्रियों को आरक्षण की सुविधा मिल सकेगी। इस निर्णय से दीपावली त्यौहार में यात्रियों को भोपाल-जबलपुर के बीच आवागमन में राहत मिलेगी ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.