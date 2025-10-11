MP CM Medhavi Vidyarthi Yojana: इंजीनियरिंग-डॉक्टरी की पढ़ाई अब फ्री, यहां जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

करियर डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, जिसके तहत योग्य छात्रों को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए फीस नहीं देनी पड़ती। राज्य सरकार उनकी पूरी ट्यूशन फीस सीधे कॉलेज में जमा करती है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्र पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहें।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार लोन के रूप में फीस देती है। अगर छात्र बाद में ग्रामीण क्षेत्र में तय समय तक सेवा करता है, तो उसे यह लोन चुकाना नहीं पड़ता।
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं 👉 [www.medhavikalyan.mp.gov.in](https://www.medhavikalyan.mp.gov.in)
2. होम पेज पर “Application for MMVY ONLY” पर क्लिक करें।
3. नए पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक चुनें और अपनी जानकारी भरें।
4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें :
5. सबमिट करने के बाद दस्तावेजों की जांच होगी और पात्र छात्रों के नाम स्वीकृत सूची में प्रकाशित किए जाएंगे।
6. चयनित छात्रों की फीस सीधे संस्थान के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) ने मध्यप्रदेश के हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने का मौका दिया है। यह न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि छात्रों को प्रतिस्पर्धी संस्थानों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती है।
