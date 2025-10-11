मेरी खबरें
    मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के तहत राज्य के योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाती है। 12वीं में 75% (एमपी बोर्ड) या 85% (अन्य बोर्ड) अंक और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन [www.medhavikalyan.mp.gov.in](http://www.medhavikalyan.mp.gov.in) पर किया जा सकता है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 05:05:00 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 05:05:23 AM (IST)
    MP CM Medhavi Vidyarthi Yojana: इंजीनियरिंग-डॉक्टरी की पढ़ाई अब फ्री, यहां जानें योग्यता और आवेदन का तरीका
    MP CM Medhavi Vidyarthi Yojana

    HighLights

    1. सरकार IIT, NIT, AIIMS, IIM, NLUs सहित अन्य संस्थानों की पूरी फीस भरती है।
    2. परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
    3. JEE Main में 1.5 लाख रैंक, NEET में 1.5 लाख रैंक आवश्यक।

    करियर डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, जिसके तहत योग्य छात्रों को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए फीस नहीं देनी पड़ती। राज्य सरकार उनकी पूरी ट्यूशन फीस सीधे कॉलेज में जमा करती है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्र पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहें।

    पात्रता (Eligibility Criteria) :

    • उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

    • 12वीं कक्षा में एमपी बोर्ड से कम से कम 75% या अन्य बोर्ड (CBSE, ICSE आदि) से 85% अंक आवश्यक हैं।

    • परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

    • इंजीनियरिंग के लिए JEE (Main) में 1.5 लाख रैंक तक चयन जरूरी है।

    • मेडिकल के लिए NEET में 1.5 लाख रैंक आवश्यक है।

    किन संस्थानों में मिलेगा लाभ :

    • IITs, NITs, AIIMS, IIMs, National Law Universities (NLUs)

    • मध्यप्रदेश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज

    • इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और अन्य पेशेवर कोर्स

    स्पेशल प्रावधान :

    प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार लोन के रूप में फीस देती है। अगर छात्र बाद में ग्रामीण क्षेत्र में तय समय तक सेवा करता है, तो उसे यह लोन चुकाना नहीं पड़ता।

    आवेदन प्रक्रिया (Application Process):

    1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं 👉 [www.medhavikalyan.mp.gov.in](https://www.medhavikalyan.mp.gov.in)

    2. होम पेज पर “Application for MMVY ONLY” पर क्लिक करें।

    3. नए पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक चुनें और अपनी जानकारी भरें।

    4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें :

    • 12वीं की मार्कशीट

    • प्रवेश परीक्षा का परिणाम (JEE/NEET आदि)

    • एडमिशन लेटर

    • आय प्रमाण पत्र

    5. सबमिट करने के बाद दस्तावेजों की जांच होगी और पात्र छात्रों के नाम स्वीकृत सूची में प्रकाशित किए जाएंगे।

    6. चयनित छात्रों की फीस सीधे संस्थान के खाते में ट्रांसफर की जाती है।

    मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) ने मध्यप्रदेश के हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने का मौका दिया है। यह न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि छात्रों को प्रतिस्पर्धी संस्थानों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती है।


