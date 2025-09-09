मेरी खबरें
    Sambal Yojana: CM मोहन यादव ने श्रमिक परिवारों के खाते में ट्रांसफर किए 175 करोड़ रुपये, रजिस्ट्रेशन जारी

    MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को वल्लभ भवन मंत्रालय में संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 7953 प्रकरणों में 175 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित कर दी है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 02:19:01 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 02:47:46 PM (IST)
    1. CM मोहन यादव देंगे 175 करोड़ की सहायता।
    2. MP के श्रमिक परिवारों को मिलेगा आर्थिक लाभ।
    3. संबल योजना में शामिल हुए गिग, प्लेटफॉर्म वर्कर्स।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को वल्लभ भवन मंत्रालय में संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 7953 प्रकरणों में 175 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित कर दी है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहे।

    बता दें कि संबल योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक सात लाख 60 हजार 866 प्रकरणों में 7046 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ वितरित किए जा चुके हैं। योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ से अब तक एक करोड़ 77 लाख से अधिक श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन किया गया है, पंजीयन प्रक्रिया निरंतर जारी है।

    इसके अलावा भारत सरकार के नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबंल योजना में सम्मिलित कर इनका पंजीयन प्रारंभ किया गया है। अनुग्रह सहायता के अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर चार लाख रुपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।

    इसी प्रकार स्थायी अपंगता पर दो लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर एक लाख रुपये और अंत्येष्टि सहायता के रूप में पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। संबल योजना में महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये, श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा का सम्पूंर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

