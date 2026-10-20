एमपी में 938 शिक्षकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी, CM मोहन यादव 21 अक्टूबर को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षक व अन्य कर्मचारियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश देंगे। कार्यक्रम रविंद्र भवन में होगा। इसके साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे।

655 सहायक ग्रेड-3 और 26 प्राथमिक शिक्षकों को मिलेंगे आदेश आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभिषेक सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 655 सहायक ग्रेड-तीन, 26 प्राथमिक शिक्षक और 257 पात्र भृत्यों को अनुकंपा नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सात-आठ वर्ष से लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को भोपाल बुलाकर परीक्षण कराया था। दो दिन चली कवायद में 938 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण हुआ।