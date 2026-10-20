इंदौर में मासूमों से हैवानियत, कन्या भोज पर बुलाकर 7 बच्चियों को बनाया बंधक, कपड़े उतारकर ली तलाशी; बेरहमी से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एबी रोड स्थित शहनाई रेसीडेंसी में मंगलवार को हंगामा हो गया। कन्याभोज पर आई बच्चियों पर शिक्षिका ने रुपये चुराने का आरोप लगाया और रुम में बंद कर लिया। उनके साथ मारपीट की और कपड़े उतार कर तलाशी ली। घटना के बाद बच्चियां रोते हुए थाने पहुंचीं और शिक्षिका की शिकायत की।

चोरी का आरोप लगाकर रूम में किया बंद एमजी रोड टीआइ सीबीसिंह के अनुसार फ्लैट क्रमांक-303 में रहने वाली अनिता मोहता ने विजयादशमी पर नया बसेरा क्षेत्र की सात बच्चियों को कन्याभोज पर आमंत्रित किया था। अनिता ने बच्चियों पर 500 रुपये चुराने का आरोप लगाया और उनके साथ सख्ती करना शुरू कर दी। पूछताछ में चोरी न स्वीकारने पर अनिता ने बच्चियों को रुम में बंद कर लिया।