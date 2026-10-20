MP में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ माहौल बनाएगी कांग्रेस, कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : वोट चोरी को लेकर धरना-प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश में संपर्क अभियान चलाएगी। 25 अक्टूबर से यह अभियान प्रारंभ होगा, जो एक माह तक चलेगा। इसमें कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें वोट चोरी के पूरे मामले से अवगत कराएंगे।