    MP Crime: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रतिष्ठित परिवार की 16 वर्षीय छा ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 12:35:01 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 12:35:01 AM (IST)
    भोपाल में स्कूल कर्मचारी ने 10वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ सनसनीखेज खुलासा
    बैरागढ़ के निजी स्कूल के कर्मचारी ने किया छात्रा से दुष्कर्म। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. पीड़ित छात्रा 10वीं कक्षा की है और प्रतिष्ठित परिवार से है
    2. आरोपी रामकुमार मालवीय दो साल से कर रहा था शोषण
    3. छात्रा के गर्भवती होने पर परिजनों को मामले का पता चला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के बैरागढ़ इलाके में स्थित एक नामी निजी स्कूल में सुरक्षा और भरोसे की धज्जियां उड़ गई हैं। यहां कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी रामकुमार मालवीय पिछले दो सालों से छात्रा के संपर्क में था और उसे होटल ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाता रहा।

    घटना का खुलासा तब हुआ जब अचानक छात्रा की तबीयत खराब हो गई। घबराए परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की। इसके बाद जब छात्रा से पूछताछ की गई, तो उसने स्कूल कर्मचारी रामकुमार की करतूतों के बारे में बताया।


    थाना प्रभारी अशोक गौतम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बताया कि पीड़िता एक संभ्रांत व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखती है। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रामकुमार मालवीय को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर गुरुवार को उसे जेल भेज दिया है।

