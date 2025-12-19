भोपाल में स्कूल कर्मचारी ने 10वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ सनसनीखेज खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के बैरागढ़ इलाके में स्थित एक नामी निजी स्कूल में सुरक्षा और भरोसे की धज्जियां उड़ गई हैं। यहां कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी रामकुमार मालवीय पिछले दो सालों से छात्रा के संपर्क में था और उसे होटल ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाता रहा।

घटना का खुलासा तब हुआ जब अचानक छात्रा की तबीयत खराब हो गई। घबराए परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की। इसके बाद जब छात्रा से पूछताछ की गई, तो उसने स्कूल कर्मचारी रामकुमार की करतूतों के बारे में बताया।