MP Crime: 9 साल की मासूम के साथ भोपाल में दरिंदगी, टीवी दिखाने के बहाने युवक ने किया दुष्कर्म

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 10:24:07 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 10:24:07 PM (IST)
    9 साल की मासूम के साथ भोपाल में दरिंदगी। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. भोपाल के ईटखेड़ी 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी
    2. आरोपी ने टीवी दिखाने के बहाने बनाया अपना शिकार
    3. मासूम ने घर पहुंचकर अपनी मां को सुनाई आपबीती

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी इलाके में एक नौ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, आरोपित 28 साल का युवक है, जिसे बच्ची चाचा कहकर बुलाती थी। आरोपित ने बच्ची को टीवी दिखाने के बहाने घर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म

    टीआइ ईटखेड़ी आशीष सप्रे ने बताया कि इलाके में नौ वर्षीय मासूम अपने मां और पिता के साथ रहती है, उसके पिता निजी काम करते हैं। रविवार को रात बच्ची घर से निकलकर खेलने जा रहे थे, रास्ते में ही आरोपी का घर है। उसके घर के सामने से निकलते ही आरोपी ने उसे देख लिया था। उसने बच्ची को आवाज लगाकर बुलाया और घर में टीवी दिखाने के बहाने ले गया। जहां उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा।

    मासूम ने मां को सुनाई आपबीती

    कुकृत्य के बाद बच्ची रोने लगी तो आरोपित ने उसे धमका कर छोड़ दिया, वह सीधे घर पहुंची और अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया। बाद में बच्ची के स्वजनों ने आरोपित के घर पहुंचकर आरोपित से मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

