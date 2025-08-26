MP Crime: 9 साल की मासूम के साथ भोपाल में दरिंदगी, टीवी दिखाने के बहाने युवक ने किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी इलाके में एक नौ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, आरोपित 28 साल का युवक है, जिसे बच्ची चाचा कहकर बुलाती थी। आरोपित ने बच्ची को टीवी दिखाने के बहाने घर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म टीआइ ईटखेड़ी आशीष सप्रे ने बताया कि इलाके में नौ वर्षीय मासूम अपने मां और पिता के साथ रहती है, उसके पिता निजी काम करते हैं। रविवार को रात बच्ची घर से निकलकर खेलने जा रहे थे, रास्ते में ही आरोपी का घर है। उसके घर के सामने से निकलते ही आरोपी ने उसे देख लिया था। उसने बच्ची को आवाज लगाकर बुलाया और घर में टीवी दिखाने के बहाने ले गया। जहां उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा।