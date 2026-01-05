मेरी खबरें
    MP में बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं और युवतियों पर किया हमला, होटल और दुकान में की तोड़फोड़

    By prashant vyasEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 09:57:24 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 09:58:06 PM (IST)
    MP में बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं और युवतियों पर किया हमला, होटल और दुकान में की तोड़फोड़
    MP Crime: मारपीट और तोड़फोड़ में पांच घायल। प्रतीकात्मक फोटो

    1. दुर्गा नगर में बदमाशों ने जमकर किया हमला
    2. मनीष, नेहा और अनीता गंभीर रूप से घायल
    3. हनी, सुमित और जोगन के खिलाफ केस दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बागसेवनिया स्थित दुर्गा नगर में रविवार रात पुरानी रंजिश के चलते हिंसक घटना हुई। बदमाशों ने महिलाओं और युवतियों पर हमला किया और उनकी होटल तथा दुकान में तोड़फोड़ मचाई। हमले में पांच लोग घायल हुए, जिनमें से मनीष, नेहा और अनीता गंभीर रूप से घायल हैं।

    जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी हो चुकी थी। पिछले दिनों पीड़ित किशोरी ने विवाद को लेकर हनी तोमर, जोगन और सुमित के परिवार से शिकायत की थी। इस पर नाराज होकर आरोपितों ने रविवार रात करीब आठ बजे किशोरी नेहा मेहरा पर हमला कर दिया।


    होटल व दुकान में तोड़फोड़ और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त

    हमले के दौरान मनीष मेहरा और अनीता मेहरा बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन सुमित ने डंडे से मनीष के सिर पर हमला किया और अनीता को भी पीटा। इस हिंसक झड़प में अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं।

    हमले के बाद पीड़ित जब इसकी शिकायत करने थाने पहुंचे, तब बदमाशों ने नेहा मेहरा के बड़े पापा छगन की होटल और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। इसके साथ ही उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त की गईं।

    एएसआई भरत मीणा ने बताया कि हनी तोमर, सुमित और जोगन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हमले में शामिल अन्य अज्ञात आरोपितों की भूमिका भी तलाशी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

