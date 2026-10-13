एमपी में 32 हजार शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ! दिसंबर में TET परीक्षा के बाद मिलेगी पदोन्नति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति न होने से शिक्षकों में पनप रहे असंतोष के बीच लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने पदोन्नति की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। संचालनालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली (CR), सेवा रिकॉर्ड और विभागीय जांच से संबंधित समस्त जानकारी अधिकारियों से मांगी है।

सभी संबंधित अधिकारियों को 25 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट संचालनालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पदोन्नति की यह प्रक्रिया शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़ी हुई है, जो दिसंबर में संभावित है। इसके बाद ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की प्रमोट करने की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।

वर्ष 2018 से 2025 तक के सेवा रिकॉर्ड का होगा गहन मिलान संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रमोशन सूची जारी करने से पहले शिक्षकों के दस्तावेजों का पूरी तरह से सत्यापन किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को आधार बनाकर वर्ष 2018 से 2025 तक की गोपनीय रिपोर्ट (CR) का मिलान किया जाएगा। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए संयुक्त संचालक कार्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और राज्य शिक्षा केंद्र के साथ समन्वय बनाकर डेटा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीआरएस और संशोधित वरिष्ठता वाले मामलों की भी होगी जांच पदोन्नति सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विभाग ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन शिक्षकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है, जिनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं या जिनके वरिष्ठता क्रमांक में संशोधन किया जाना है, उनके मामलों की अलग से जांच होगी। इसके साथ ही, अधिकारियों को यह लिखकर प्रमाणित करना होगा कि शिक्षक संवर्गीय पुनर्गठन और वरिष्ठता तिथि में लिपिकीय या तकनीकी स्तर पर कोई त्रुटि नहीं है।