एमपी में 32 हजार शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ! दिसंबर में TET परीक्षा के बाद मिलेगी पदोन्नति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति न होने से शिक्षकों में पनप रहे असंतोष के बीच लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने पदोन्नति की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। संचालनालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली (CR), सेवा रिकॉर्ड और विभागीय जांच से संबंधित समस्त जानकारी अधिकारियों से मांगी है।
सभी संबंधित अधिकारियों को 25 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट संचालनालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पदोन्नति की यह प्रक्रिया शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़ी हुई है, जो दिसंबर में संभावित है। इसके बाद ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की प्रमोट करने की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।
संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रमोशन सूची जारी करने से पहले शिक्षकों के दस्तावेजों का पूरी तरह से सत्यापन किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को आधार बनाकर वर्ष 2018 से 2025 तक की गोपनीय रिपोर्ट (CR) का मिलान किया जाएगा।
इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए संयुक्त संचालक कार्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और राज्य शिक्षा केंद्र के साथ समन्वय बनाकर डेटा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पदोन्नति सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विभाग ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन शिक्षकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है, जिनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं या जिनके वरिष्ठता क्रमांक में संशोधन किया जाना है, उनके मामलों की अलग से जांच होगी। इसके साथ ही, अधिकारियों को यह लिखकर प्रमाणित करना होगा कि शिक्षक संवर्गीय पुनर्गठन और वरिष्ठता तिथि में लिपिकीय या तकनीकी स्तर पर कोई त्रुटि नहीं है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने श्रेणीवार लगभग 6,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। जिलों को भेजे गए आंकड़ों में श्रेणी अनुसार वरिष्ठता क्रमांक तय किए गए हैं, जिनमें:
राज्य सरकार द्वारा अगस्त में पदोन्नति से जुड़े सामान्य आदेश जारी करने के बाद अन्य विभागों में प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में मामला अटका हुआ है। लगभग 32 हजार पदों पर पदोन्नति लंबित होने के कारण शिक्षक संघों में नाराजगी है। संघ के प्रतिनिधि इस सिलसिले में स्कूल शिक्षा मंत्री और लोक शिक्षण आयुक्त से भी भेंट कर चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार पात्रता परीक्षा और सत्यापन पूरा होने के बाद दिसंबर के अंत या जनवरी 2027 तक पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
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प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का आयोजन दिसंबर 2026 में होना संभावित है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित थी। विभाग के नियमानुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही वरिष्ठता और तय मापदंडों के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। फिलहाल विभाग का पूरा ध्यान 25 अक्टूबर तक सत्यापन कार्य पूरा कराने पर टिका है।