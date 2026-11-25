राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। साइबर ठगी में उपयोग होने वाले फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल और संदिग्ध दूरसंचार संसाधनों पर अब पुलिस और शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य साइबर पुलिस और दूरसंचार विभाग आपस में समन्वय और बढ़ाएंगे। संदिग्ध मोबाइल नंबरों और दूरसंचार संसाधनों की जानकारी साझा की जाएगी, ताकि ठगी में इस्तेमाल होने वाले नंबरों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

खास बात यह है कि अब मोबाइल की पहचान और निगरानी के लिए उपयोग होने वाले पोर्टल के माध्यम से पुलिस थाना स्तर तक निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसे लागू करने के लिए आगामी दिनों में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कार्ययोजना बनाई जाएगी।