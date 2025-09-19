मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में मिले तीन लाख से अधिक 'म्यूल' खातों में लेनदेन की होगी छानबीन

    मध्य प्रदेश साइबर पुलिस तीन लाख से अधिक म्यूल खातों की जांच करेगी। ये खाते ठगी की राशि छिपाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ये सभी बैंक अकाउंट फर्जी सिम और लोगों को सरकारी योजनाओं के झांसे में लेकर खुलवाए गए थे। साइबर पुलिस अब बैकों के साथ मिलकर इन खातों की जांच करेगी। इस बात का पता लगाया जाएगा कि ये कहां-कहां जुड़े हुए हैं।

    By shashi tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 08:08:59 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 08:43:16 AM (IST)
    HighLights

    1. ऑनलाइन फर्जीवाड़े की तह तक पहुंचेगी मध्य प्रदेश साइबर पुलिस।
    2. थाईलैंड, कंबोडिया व अन्य देशों तक फैला है गिरोह का नेटवर्क।
    3. अभी तक 7500 फर्जी सिम पकड़ी, 44 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

    शशिकांत तिवारी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस को अब तक राज्य में तीन लाख से अधिक म्यूल खातों (ठगी की राशि रखने के लिए फर्जी ढंग से खुलवाए गए खाते) की जानकारी मिली है। अब पुलिस विशेष अभियान चलाकर एक-एक खाते की जांच करने जा रही है। इसमें सबसे पहले यह देखा जाएगा कि जिसके नाम से खाता है, वह भी फर्जीवाड़े में शामिल है या उसे गुमराह कर खाता खुलवाया गया है। इसके बाद बैंकों के सहयोग से यह पता किया जाएगा कि कहां से कब कितनी राशि आई और कहां ट्रांसफर की गई। इससे फर्जीवाड़े में शामिल लोगों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

    जांच में ठगी की राशि म्यूल खातों में डालकर दूसरे देशों तक पहुंचाने का भी पता चलेगा। यह भी जानकारी जुटाई जाएगी कि कहीं इस राशि का उपयोग देशविरोधी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया गया है। विदेश में राशि पहुंचाने का संदेह इसलिए भी है कि मप्र से बल्क में खरीदी गई फर्जी सिम थाईलैंड, कंबोडिया सहित दक्षिण-पूर्व के अन्य देशों में होने की जानकारी भी पुलिस को मिली है। फर्जी सिम खरीदने-बेचने वालों के विरुद्ध साइबर मुख्यालय द्वारा इसी माह 15 दिनों का अभियान चलाया गया था।

    7500 फर्जी सिम पकड़ी गई

    मामले में अभी तक 50 एफआईआर दर्ज कर 44 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान में 7500 फर्जी सिम पकड़ी गई हैं, जिसे 3284 सिम विक्रेताओं के यहां से जारी किया गया था। बड़ी संख्या में फर्जी सिम बेचने की दृष्टि से पुलिस ने पांच जिलों को हॉट स्पॉट के रूप में चिह्नित किया है। इनमें सीधी, छतरपुर, दतिया, डिंडौरी और शिवपुरी शामिल हैं। अन्य पांच जिलों में भी संख्या अधिक है। इनमें ग्वालियर, इंदौर, दमोह, मुरैना और जबलपुर सम्मिलित हैं। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में कई बड़ी जानकारियों सामने आने की आशा है।

    सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर खुलवाए म्यूल खाते

    सतना, कटनी और जबलपुर में ठगों का ऐसा गिरोह भी सामने आया है, जिसने सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर उनके खाते खुलवाए। ठगों ने उन्हें भरोसे में लेकर दस्तावेज ले लिए। खाता खुलवाने के लिए उनके मोबाइल नंबर का उपयोग किया। उनसे ओटीपी लेकर ठगों ने खातों में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया और खुद खाते को संचालित करने लगे। लोगों को यह पता ही नहीं चला कि उनके नाम से खुले खातों से ठगी की राशि इधर-उधर की जा रही है।

    डिजिटल अरेस्ट से लेकर विभिन्न तरह से ठगी की राशि डाल रहे म्यूल खातों में

    पुलिस सूत्रों के अनुसार म्यूल खाते खुलवाने के लिए एक अलग गिरोह काम रहे हैं जो खाते खुलवाने के बाद उसे लाखों रुपये में बेचते हैं। एक ही खाते में अलग-अलग तरह से ठगी की राशि भी आ रही है। उदाहरण के तौर मप्र स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दो माह पहले ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वालों का गिरोह पकड़ा था। फर्जीवाड़े में शामिल कंपनियों के खातों की जांच की गई तो पता चला कि डिजिटल अरेस्ट कर की गई ठगी के 80 लाख रुपये भी इनके खाते में आए थे।

    ठगी करने वालों के नेटवर्क का पता चलेगा

    मध्य प्रदेश में लगभग तीन लाख म्यूल खाते मिले हैं। अब एक-एक खाते की जांच कराई जाएगी। सबसे पहले यह देखेंगे कि जिसके नाम खाता है उसे खातों के बारे में जानकारी है या नहीं। राशि कहां से आई और कहां गई। इस जांच से ठगी करने वालों के नेटवर्क पता चल सकेगा। - प्रणय नागवंशी, एसपी साइबर पुलिस, भोपाल।

