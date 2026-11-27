नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना के कार्यकाल में विस्तार होने की संभावना प्रबल हो गई है। 30 नवंबर को प्रस्तावित उनकी विदाई परेड की तैयारियों को अचानक रोक दिया गया है और रिहर्सल के लिए प्रदेशभर से बुलाए गए पुलिस बल को वापस उनके मूल जिलों में भेज दिया गया है।

रिहर्सल के लिए बुलाए गए जवानों को वापस भेजा डीजीपी की विदाई परेड के आयोजन हेतु 14 नवंबर को सभी जिलों और विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर पुलिस जवानों को भोपाल बुलाया गया था, लेकिन 24 नवंबर को इन जवानों को तत्काल प्रभाव से लौटने के आदेश दे दिए गए, जिसके बाद 25 नवंबर तक सभी पुलिसकर्मी अपने पदस्थापना स्थलों पर वापस पहुंच गए।