मिथिलेश मिश्र, भोपाल। मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकने के सरकारी प्रयासों के बावजूद स्थिति में सुधार के बजाय साल दर साल चिंताजनक होती जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़े ही बता रहे हैं कि वर्ष 2020 में उन्होंने बाल विवाह के 366 मामले रोके, लेकिन 2025 में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 538 हो गई। पांच साल में करीब 47 प्रतिशत की वृद्धि सरकारी दावों और समाज की रूढ़ हो चुकी सोच पर सवाल खड़े करती है।
वर्ष 2019-21 के बीच हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सामने आया था कि मध्यप्रदेश में 20 से 24 वर्ष आयुवर्ग की 23.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम की उम्र में हो चुका था। बाल विवाह पर कानूनन प्रतिबंध के बावजूद बाल विवाह के बहुतायत वाले शीर्ष 10 राज्यों में प्रदेश आठवें स्थान पर था। इससे बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की थी।
अब महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिछले पांच-छह वर्षों में बाल विवाह रोकने की जो कोशिशें की है, उसके ब्यौरे से चिंताजनक रुझान सामने आए हैं। जागरुकता अभियान चलाने के दावों, कानूनी कार्रवाई का डर और सामाजिक दबाव के बावजूद साल दर साल ऐसे विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति इतनी संवेदनशील है कि रोकने के लिए पहुंचे अधिकारी भी मारपीट के शिकार हो जाते हैं।
कई बार विभाग के सामने शादी रोकने का ड्रामा करके परिवार चुपचाप शादी करा देता है। कई मामले तो प्रशासन की नजर में ही नहीं आता। समाजशास्त्री डॉ. शशांक शेखर का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में कमी दिख रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी जागरूकता की कमी है। बदलाव के लिए बालिकाओं को शिक्षित करना और समाज को जागरूक करना जरूरी है। सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं, लेकिन निगरानी तंत्र को मजबूत करना होगा, तभी इसे रोका जा सकेगा।
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प्रदेश दमोह, राजगढ़, गुना, सागर, देवास जैसे कुछ जिलों में स्थिति सबसे विकराल है। गुना की परियोजना अधिकारी अंजली खड़गे बताती हैं कि उनके यहां 2020 से 2025 तक बाल विवाह के 146 मामले आ चुके। इसमें दो में एफआईआर हुई है। आंकड़े बताते हैं कि इसी कालावधि में दमोह में 343, राजगढ़ में 215, सागर में 202 और देवास में 121 मामले सामने आए थे।
|साल
|रोके गए बाल विवाह (कार्रवाई)
|2020
|366
|2021
|436
|2022
|519
|2023
|528
|2024
|529
|2025
|538
|2026
|320 (अक्टूबर तक)
(स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग)
|राज्य
|बाल विवाह (%)
|पश्चिम बंगाल
|41.6
|बिहार
|40.8
|त्रिपुरा
|40.1
|झारखंड
|32.2
|असम
|31.8
|आंध्र प्रदेश
|29.3
|राजस्थान
|25.4
(स्रोत:एनएफएचएस-5। सभी आंकड़े 20 से 24 वर्ष आयुवर्ग की महिलाओं के प्रतिशत में।)
इसकी रोकथाम के लिए रणनीति बदली है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर उसमें पटवारी और जनपद सीईओ को भी जोड़ा गया है। सभी को प्रशिक्षित किया है। वैधानिक प्रविधानों की जानकारी दी है। मिशन शक्ति के तहत बाल विवाह के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम जारी है। बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश नाम से एक माह का अभियान चल रहा है। अब बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतों को चिह्नित कर प्रमाणपत्र दिए जाने की पहल की जा रही है।- जीवी रश्मि, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग