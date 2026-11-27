मिथिलेश मिश्र, भोपाल। मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकने के सरकारी प्रयासों के बावजूद स्थिति में सुधार के बजाय साल दर साल चिंताजनक होती जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़े ही बता रहे हैं कि वर्ष 2020 में उन्होंने बाल विवाह के 366 मामले रोके, लेकिन 2025 में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 538 हो गई। पांच साल में करीब 47 प्रतिशत की वृद्धि सरकारी दावों और समाज की रूढ़ हो चुकी सोच पर सवाल खड़े करती है।

इन राज्यों की है सबसे बुरी स्थिति वर्ष 2019-21 के बीच हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सामने आया था कि मध्यप्रदेश में 20 से 24 वर्ष आयुवर्ग की 23.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम की उम्र में हो चुका था। बाल विवाह पर कानूनन प्रतिबंध के बावजूद बाल विवाह के बहुतायत वाले शीर्ष 10 राज्यों में प्रदेश आठवें स्थान पर था। इससे बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की थी।

चिंताजनक रुझान आए सामने अब महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिछले पांच-छह वर्षों में बाल विवाह रोकने की जो कोशिशें की है, उसके ब्यौरे से चिंताजनक रुझान सामने आए हैं। जागरुकता अभियान चलाने के दावों, कानूनी कार्रवाई का डर और सामाजिक दबाव के बावजूद साल दर साल ऐसे विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति इतनी संवेदनशील है कि रोकने के लिए पहुंचे अधिकारी भी मारपीट के शिकार हो जाते हैं। कई मामले तो प्रशासन की नजर में ही नहीं आते कई बार विभाग के सामने शादी रोकने का ड्रामा करके परिवार चुपचाप शादी करा देता है। कई मामले तो प्रशासन की नजर में ही नहीं आता। समाजशास्त्री डॉ. शशांक शेखर का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में कमी दिख रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी जागरूकता की कमी है। बदलाव के लिए बालिकाओं को शिक्षित करना और समाज को जागरूक करना जरूरी है। सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं, लेकिन निगरानी तंत्र को मजबूत करना होगा, तभी इसे रोका जा सकेगा।