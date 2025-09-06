मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में डायल 112 से जल्द ही एयर एंबुलेंस भी बुला सकेंगे

    मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा का विस्तार किया जा रहा है, जिससे अब तक पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसी बुनियादी सेवाएं जुड़ी हुई थीं। जल्द ही इस सेवा में एयर एंबुलेंस, एनएचएआई एंबुलेंस और आरबीआई करेंसी चेस्ट सेवा को भी जोड़ा जाएगा। इससे गंभीर मेडिकल इमरजेंसी और नकदी से जुड़े मामलों में तुरंत मदद मिल सकेगी।

    By prashant vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 09:20:17 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 09:24:18 AM (IST)
    वन नेशन-वन इमरजेंसी नंबर डायल-112 का वाहन। फाइल फोटो

    HighLights

    1. वन नेशन-वन इमरजेंसी नंबर से सीएम एयर एंबुलेंस सेवा को भी जोड़ने की तैयारी।
    2. नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों में कॉल करते ही पहुंचेगी नजदीकी एंबुलेंस।
    3. इससे अब नकदी से जुड़े अपराधों में पुलिस की तुरंत मदद मिल सकेगी।

    प्रशांत व्यास, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में वन नेशन-वन इमरजेंसी नंबर डायल-112 अब तक पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसी बुनियादी सेवाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इसमें सीएम एयर एंबुलेंस सेवा को भी जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इस पहल से गंभीर मेडिकल इमरजेंसी में केवल 112 डायल करने पर मरीज को एयर एंबुलेंस से तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा।

    इससे खासकर दूरस्थ इलाकों और प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों की जान बचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा स्टेट कमांड सेंटर एनएचएआई एंबुलेंस और आरबीआई करेंसी चेस्ट सेवा को भी डायल-112 से जोड़ने का प्लान तैयार कर रहा है। नेशनल हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों में कॉल करते ही नजदीकी हाईवे एंबुलेंस मौके पर पहुंचेगी। जीपीएस से लैस इन एंबुलेंसों को कंट्रोल रूम से ट्रैक किया जाएगा और कालर को लगातार अपडेट मिलेगा।

    आपातकालीन सेवाओं की पहुंच होगी मजबूत

    डायल-112 के माध्यम से जल्द ही आरबीआइ करेंसी चेस्ट सेवा भी इंटीग्रेट की जाएगी। इसका उद्देश्य नकदी से जुड़े अपराधों, कैश वैन पर हमले या करेंसी चेस्ट में किसी आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित मदद सुनिश्चित करना है। इस योजना से प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं की पहुंच और सुरक्षा प्रणाली दोनों मजबूत होंगी।

    वर्तमान में डायल- 112 से जुड़ी हैं 10 सेवाएं

    • पुलिस आपातकालीन सेवा - 100

    • स्वास्थ्य/ एम्बुलेंस सेवा - 108

    • अग्निशमन सेवा - 101

    • महिला हेल्पलाइन - 1090

    • नेशनल सायबर क्राइम हेल्पलाइन - 1930

    • रेल मदद हेल्पलाइन - 139

    • एमपीआरडीसी- एक्सिडेंट रिस्पांस सर्विस (हाईवे, टोल नाका) - 1099

    • राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन - 1079

    • राज्य परिवहन विभाग पेनिक बटन

    • सीएम हेल्पलाइन महिला एवं चाइल्ड- हेल्पलाइन - 1098

    10 आपात सेवा से जोड़ा गया

    डायल-112 के तहत 10 आपात सेवाओं को जोड़ा जा चुका है। एयर एंबुलेंस, एनएचएआई एंबुलेंस और आरबीआइ की करेंसी चेस्ट को इंटीग्रेट करने की भी तैयारी की जा रही है। -नीतू सिंह, एसपी, टेलीकॉम

