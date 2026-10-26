पंचायत सचिवों की मनमानी पर लगाम... दफ्तर में बैठकर ही निपटाने होंगे काम, निजी आवास पर दफ्तर चलाने पर रोक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पंचायत सचिव हो या फिर रोजगार सहायक, इन्हें पंचायत भवन में बैठकर ही काम करना होगा। अपने घर या किसी अन्य कार्यालय से पंचायतें नहीं चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में मिली शिकायतों के आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि कहीं इसका पालन न हो रहा हो, तो फिर कार्रवाई हो।

घर पर सामग्री रखने और अनुपस्थित रहने का खुलासा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री और अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे तो यह शिकायत मिली कि सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक पंचायत भवन में नहीं बैठते हैं। वे या तो घर से पंचायत का काम करते हैं या फिर किसी दूसरे कार्यालय में बैठते हैं। कार्यालय के उपयोग के लिए दी गई सामग्री भी कार्यालय के स्थान पर अपने घर या दूसरे कार्यालय में रख रहे हैं।