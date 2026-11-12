एमपी में SIR के बाद 8.90 लाख वोटर बढ़े, 11 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम; 4 जनवरी को अंतिम सूची

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 34 लाख 25 हजार 78 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने अभियान चलाया और 12 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के लिए जारी प्रारूप मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या पांच करोड़ 48 लाख 71 हजार 158 हो गई, जो एसआइआर के बाद पांच करोड़, 39 लाख, 81 हजार 65 थी।

ऐसे में, आठ लाख 90 हजार (कुल- 8,90,093) मतदाता बढ़ गए। सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन 11 दिसंबर तक लिए जाएंगे। युक्तियुक्तकरण के बाद मतदान केंद्रों की संख्या 72,036 हो गई है। इनमें 127 नए केंद्र बनाए गए हैं।

5.62 लाख दिव्यांग और 71 हजार से अधिक सेवा मतदाता शामिल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में प्रारूप प्रकाशन के बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में बताया कि प्रदेश में पांच करोड़ 48 लाख 71 हजार 158 मतदाताओं में पांच लाख 62 हजार 366 दिव्यांग, 184 प्रवासी भारतीय और 71 हजार 530 सेवा मतदाता भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करें। भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विधानसभावार मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन लेने का आश्वासन दिया गया।