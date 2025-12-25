बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सुधारने के लिए MP शिक्षा विभाग का '5-स्टार' फॉर्मूला, अब कोई बच्चा नहीं रहेगा पीछे

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के नजदीक आते ही स्कूल शिक्षा विभाग 'एक्शन मोड' में आ गया है। सात फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए विभाग ने एक 'सुपर-प्लान' तैयार किया है। इस बार हर जिले में राज्य स्तर से विषयवार मास्टर ट्रेनर चयनित किए जा रहे हैं, जो जिले के स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। साथ ही सभी स्कूलों में वार्डन शिक्षक तैनात किए जा रहे हैं, जो प्रत्येक विद्यार्थी की मॉनीटरिंग करेंगे। इसमें एक शिक्षक पर केवल पांच विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हर बच्चे की कमजोरी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके।

इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने सभी जिले के संयुक्त संचालक, जिला शिेंक्षा अधिकारी और प्राचार्यों को बोर्ड परीक्षाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में साप्ताहिक टेस्ट लिया जा रहा है और अवकाश के दिनों में भी कक्षाएं लगाई जा रही हैं। बता दें, कि इस साल 10वीं का परिणाम 76.2 फीसद और 12वीं का 74.4 फीसद आया है।