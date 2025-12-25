मेरी खबरें
    बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सुधारने के लिए MP शिक्षा विभाग का '5-स्टार' फॉर्मूला, अब कोई बच्चा नहीं रहेगा पीछे

    By Anjali raiEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 09:08:19 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 09:08:19 PM (IST)
    मध्य प्रदेश में वार्डन टीचर संभालेंगे पांच-पांच विद्यार्थियों की कमान

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के नजदीक आते ही स्कूल शिक्षा विभाग 'एक्शन मोड' में आ गया है। सात फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए विभाग ने एक 'सुपर-प्लान' तैयार किया है। इस बार हर जिले में राज्य स्तर से विषयवार मास्टर ट्रेनर चयनित किए जा रहे हैं, जो जिले के स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। साथ ही सभी स्कूलों में वार्डन शिक्षक तैनात किए जा रहे हैं, जो प्रत्येक विद्यार्थी की मॉनीटरिंग करेंगे। इसमें एक शिक्षक पर केवल पांच विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हर बच्चे की कमजोरी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके।

    इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने सभी जिले के संयुक्त संचालक, जिला शिेंक्षा अधिकारी और प्राचार्यों को बोर्ड परीक्षाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में साप्ताहिक टेस्ट लिया जा रहा है और अवकाश के दिनों में भी कक्षाएं लगाई जा रही हैं। बता दें, कि इस साल 10वीं का परिणाम 76.2 फीसद और 12वीं का 74.4 फीसद आया है।


    मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया है

    इस बार प्रोजेक्ट बेस लर्निंग पद्धति अपनाई गई है। इसमें विद्यार्थियों की समस्या को पहचानकर प्रोजेक्ट द्वारा हल कराने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश के 274 सीएम राइज और 700 पीएमश्री स्कूलों के शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर चयनित किया गया है। इन्हें पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। ये मास्टर ट्रेनर प्रत्येक संभाग के शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।

    वार्डन शिक्षक ने पांच विद्यार्थियों की ली जिम्मेदारी

    प्रत्येक स्कूल में वार्डन शिक्षक बनाए गए हैं। वार्डन शिक्षकों को पांच विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है। ये वार्डन शिक्षक विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी से लेकर खान-पान, जागने व सोने से लेकर प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। हर सप्ताह की रिपोर्ट तैयार करेंगे। साथ ही प्रत्येक सप्ताह टेस्ट लेकर तैयारी को परखा जा रहा है। वहीं कुछ स्कूलों में साप्ताहिक टेस्ट लिया जा रहा है।

    अवकाश में भी कक्षाएं लगाई जा रही हैं

    सांदीपनि विद्यालय बरखेड़ी के प्राचार्य केडी श्रीवास्तव ने बताया कि अवकाश के दिनों में भी कक्षाएं लगाई जा रही है।प्री-बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल स्तर पर प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। शीतकालीन अवकाश के दौरान तीन वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास कराया जाएगा। विद्यार्थियों को मेधावी विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं को दिखाकर उन्हें अच्छे अंक लाने के लिए मार्गदर्शित किया जा रहा है।

    क्विज प्रतियोगिता कराई जा रही हैं

    पीएमश्री शासकीय नवीन कन्या उमावि की प्राचार्य वंदना शुक्ला ने बताया कि क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इससे विद्यार्थियों का 30 से 32 अंक का वस्तुनिष्ट प्रश्नों की तैयारी हो जा रही है।

    इस बार बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। ये संभाग स्तर पर शिक्षकों को तैयारी के संबंध में टिप्स देंगे। स्कूलों को बेहतर परिणाम लाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। डीएस कुशवाहा,अपर संचालक,डीपीआई।

