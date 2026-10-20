एमपी चुनाव आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की पोस्ट ने मचाई हलचल, कहा- शुक्र मनाए भारत में हैं, सऊदी अरब में नहीं

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बनी है। उन्होंने भारत में धार्मिक स्थलों पर मिलने वाली छूट और सऊदी अरब के कड़े कानूनों की तुलना करती पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि शुक्र करें कि हम भारत में हैं जहां गरबा में कोई भी हरकत कर लेते हैं, मंदिर में रील बना लेते हैं।

सऊदी अरब में एक बांग्लादेशी जोड़े को मस्जिद में किस करने पर मृत्युदंड दिया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी बचा नहीं सका। तो ‘मोहब्बत खुदा है’ की बात से खुशफहमी में न पड़ जाएं। न अरबी फिल्म 'अल-हुब्ब अल-इलाही' (अल-इबादह) से। सऊदी अरब जाने पर गुस्ताखियों से बचें- मनोज श्रीवास्तव उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब जाने पर गुस्ताखियों से बचें। मक्का की मस्जिद अल-हराम और मदीना की मस्जिद अन-नबवी में प्रोफेशनल कैमरा, ट्राइपाड, सेल्फी स्टिक, जिम्बल, नमाज के समय या भीड़ के दौरान फोटो व वीडियो पर प्रतिबंध या सख्ती रहती है। लोगों को बिना अनुमति फिल्म करना नहीं चलता।