MP के हजारों सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, बिना CPCT पास किए भी मिलेगी पदोन्नति

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी कर दिया। इसमें पदोन्नति के समय 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति दी जाएगी और उन्हें कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) के स्कोर कार्ड से छूट मिलेगी।

स्कोर कार्ड यानी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि। यह सात वर्ष निर्धारित है, लेकिन पदोन्नति में इसकी छूट रहेगी मगर कंप्यूटर की अनिवार्यता रहेगी। नईदुनिया ने 12 अक्टूबर को बताया था कि एक-दो दिनों में पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है।