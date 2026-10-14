एमपी में अब अलग से होगी स्टेशन मास्टर की भर्ती! रेलवे ने बदला नियम, जानें सैलरी और परीक्षा पैटर्न

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। रेलवे बोर्ड ने सात अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देशों में वर्ष 2026 से स्टेशन मास्टर के पदों के लिए अलग से भर्ती अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

चयन के लिए दोनों परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर संयुक्त मेरिट तैयार की जाएगी। बोर्ड ने शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, मेडिकल स्टैंडर्ड और वेतनमान से संबंधित प्रावधान भी बताए हैं। पहले चरण में होगी 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्टेशन मास्टर भर्ती के पहले चरण में 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पहले चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड में उपलब्ध रिक्तियों के मुकाबले अधिकतम आठ गुना अभ्यर्थियों को सीबीएटी के लिए बुलाया जा सकेगा। इस परीक्षा में सफल होना आगे की चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी होगा।