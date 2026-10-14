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एमपी में अब अलग से होगी स्टेशन मास्टर की भर्ती! रेलवे ने बदला नियम, जानें सैलरी और परीक्षा पैटर्न

रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। रेलवे बोर्ड ने सात अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देशों म...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 08:53:18 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 08:53:18 PM (IST)
एमपी में अब अलग से होगी स्टेशन मास्टर की भर्ती! रेलवे ने बदला नियम, जानें सैलरी और परीक्षा पैटर्न
एमपी में अब अलग से होगी स्टेशन मास्टर की भर्ती

HighLights

  1. स्टेशन मास्टर पदों के लिए 2026 से अलग से जारी होगी भर्ती
  2. अंतिम मेरिट में CBT को 70% और CBAT को 30% वेटेज मिलेगा
  3. स्नातक पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, 35,400 रुपये मूल वेतन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। रेलवे बोर्ड ने सात अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देशों में वर्ष 2026 से स्टेशन मास्टर के पदों के लिए अलग से भर्ती अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

चयन के लिए दोनों परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर संयुक्त मेरिट तैयार की जाएगी। बोर्ड ने शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, मेडिकल स्टैंडर्ड और वेतनमान से संबंधित प्रावधान भी बताए हैं।

पहले चरण में होगी 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा

स्टेशन मास्टर भर्ती के पहले चरण में 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पहले चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड में उपलब्ध रिक्तियों के मुकाबले अधिकतम आठ गुना अभ्यर्थियों को सीबीएटी के लिए बुलाया जा सकेगा। इस परीक्षा में सफल होना आगे की चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी होगा।


अंतिम मेरिट में 70:30 का अनुपात

दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के लिए रिक्तियों के अनुपात में 1:1 के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए सीबीटी के अंकों को 70 प्रतिशत और सीबीएटी के अंकों को 30 प्रतिशत वेटेज देकर संयुक्त मेरिट तैयार होगी। इसमें केवल सीबीएटी में सफल अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा।

स्नातक होना जरूरी, 35,400 रुपये मूल वेतन

स्टेशन मास्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता जरूरी है। निर्धारित आयु सीमा 20 से 33 वर्ष है। बोर्ड के संदर्भित पुराने आदेश के अनुसार तीन वर्ष की आयु छूट का भी उल्लेख किया गया है। इस पद का मेडिकल स्टैंडर्ड ए-2 निर्धारित है। सातवें वेतन आयोग के पे लेवल-6 के तहत शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये प्रतिमाह होगा। इसके अलावा नियमानुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते मिल सकते हैं।