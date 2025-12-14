MP ESB की लेटलतीफी... 10 भर्ती परीक्षाएं हुईं, पर 6 के रिजल्ट अटके, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ रहा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी कर्मचारी चयन मंडल (ESB) का कैलेंडर हर साल पिछड़ रहा है। मंडल समय पर परीक्षाएं नहीं करा पा रहा है और न ही समय पर परिणाम जारी किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में 15 भर्ती और पांच प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कैलेंडर जारी किया था। अब तक 10 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इनमें से सिर्फ चार के परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं। अब इनमें से कुछ भर्ती परीक्षाएं अगले साल यानी 2026 में आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा परिणाम जारी होने में भी देरी इससे परीक्षा परिणाम जारी होने में भी देरी होती है। इसका असर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ता है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग की वर्ग-2 और वर्ग-3 के खाली पदों के लिए साल 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसकी पात्रता परीक्षा साल 2023 में आयोजित की गई थी। पात्रता परीक्षा में चयनित हुए परीक्षार्थियों की चयन परीक्षा साल 2025 में हुई। इसके परीक्षा परिणाम 25 सितंबर 2025 को जारी हुए। परीक्षा में चयनित हो चुके अभ्यर्थी अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।

बता दें, कि सरकार का लक्ष्य सभी सरकारी विभागों के खाली पदों को भरना है। इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य सहित अन्य सभी सरकारी विभागों के खाली पद भरे जा रहे हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद संबंधित विभाग भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं कर पा रहे। 10 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चार के परिणाम जारी ईएसबी ने इस बार अब तक 10 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया है। इनमें से सिर्फ चार के परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं। प्रवेश परीक्षा सभी आयोजित की जा चुकी हैं। मंडल का परीक्षा कैलेंडर हर साल गड़बड़ा जाता है। इससे परीक्षा परिणाम जारी होने में भी देरी होती है। इसका असर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ता है।