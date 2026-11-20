नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। राज्य वन विकास निगम ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के छह भालुओं को एक वर्ष के लिए गोद लिया है। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में निगम के अध्यक्ष राम निवास रावत ने वन्यप्राणी अंगीकरण योजना के तहत छह लाख रुपये का चेक प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक डॉ. समीता राजोरा तथा वन विहार के संचालक विजय कुमार को सौंपा।

9 भालुओं को भी गोद लेने की घोषणा यह राशि निगम के सीएसआर मद से दी गई है, जिसका उपयोग भालुओं के आहार, स्वास्थ्य और बेहतर देखभाल में होगा।इस मौके पर अध्यक्ष राम निवास रावत ने शेष नौ भालुओं को भी गोद लेने की घोषणा की, जिससे सभी 15 भालुओं के अंगीकरण का रास्ता साफ हो गया।