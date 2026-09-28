रायसेन: 10 महीने में तीसरे बाघ की मौत; रातापानी के दाहोद रेंज में मिला शव, तार के करंट से शिकार की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधी, रायसेन। वन्यप्राणी सुरक्षा सप्ताह के शोर में टाइगर स्टेट में एक और बाघ की अप्राकृतिक मौत हो गई। करीब सात वर्षीय बाघ का शव रातापानी बाघ अभयारण्य के दाहोद रेंज से लगे एक खेत में मिला है। आशंका है कि उसकी मौत बिजली का झटका लगने से हुई है। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है।

पोस्टमार्टम से पता चलेगा मौत का कारण प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत में बाघ का शव पड़ा होने की जानकारी सोमवार सुबह हुई। डर के मारे किसी ने इसकी सूचना आगे नहीं बढ़ाई। दोपहर बाद नूरगंज पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उसके बाद वन विभाग को सूचना भेजी गई।