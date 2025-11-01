MP स्थापना दिवस पर बड़ी सौगात, अब एक पोर्टल पर मिलेंगी 1700 सेवाएं, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में ऑनलाइन सेवा की बड़ी शुरुआत शनिवार को राज्य के स्थापना दिवस पर हो गई। अब प्रदेश के लोगों को 1700 तरह की सेवाएं एक पोर्टल और एप से मिल सकेंगी। ई-सेवा पोर्टल का शुभारंभ शनिवार को भोपाल के रवीन्द्र भवन से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'विजन डाक्यूमेंट-2047' (अभ्युदय मध्य प्रदेश) के विमोचन अवसर पर किया। पहले चरण में 25 विभागों की 500 तरह की सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। तीन माह बाद सभी सेवाएं एक स्क्रीन पर आ जाएंगी।

ऐसा करने वाला पहला राज्य बना एमपी इससे मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सभी सरकारी नागरिक सेवाएं एक पोर्टल से मिलेंगी। आवेदन करने से लेकर, उसकी जानकारी, सेवाओं की स्थिति, शिकायत और प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी इस पोर्टल और एप पर रहेगी। पारदर्शिता और सुविधा के लिए एआइ का भी उपयोग किया जाएगा। एआइ बता देगा कि कोई भी नागरिक कौन-कौन सी सेवाएं ले रहा है। मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड और समग्र आइडी से पोर्टल नागरिक का पुराना डाटा जैसे नाम, पता आदि खोज लेगा, जिससे आवेदन में यह जानकारी नहीं भरनी होगी। ई-सेवा ' विजन डाक्यूमेंट' 2047 का अंश है। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी उपस्थित थे।

ओंकारेश्वर को 27वां अभयारण्य बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मेरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश अभाव वाला नहीं, अपार संभावनाओं वाला राज्य बने। उज्जैन में ऐसे घाट बनाए जा रहे हैं कि सिंहस्थ में 30 घंटे के अंदर पांच करोड़ लोग स्नान कर सकें। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन सिटी बना रहे हैं। ग्वालियर और जबलपुर को भी बनाएंगे। इन्वेस्टर्स समिट में 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश आए। बड़ी बात है कि इनमें आठ लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर काम प्रारंभ हो गया है। पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। आने वाले समय में हम तकनीकी विश्वविद्यालय खोलेंगे, जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम और वहीं पर हेलीपैड बना रहे हैं। असम से जंगली भैंसा लाएंगे। गैंडा और किंग कोबरा भी हम लेकर आने वाले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर को प्रदेश का 27वां अभयारण्य बनाने की भी घोषणा की।