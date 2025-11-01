MP CG Top News: PM Modi ने दी छत्तीसगढ़ को कई सौगात, नई विधानसभा का किया उद्घाटन, सतना में अपने स्कूल पहुंचे आर्मी चीफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/रायपुर। छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य की नई पहचान बन चुका नवा रायपुर अब प्रदेश के नए विधानसभा भवन का गवाह बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस भव्य और अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया, जो पर्यावरण संरक्षण और परंपरा का अद्भुत संगम है। (यहां पढ़े पूरी खबर)
भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को अपने बचपन के विद्यालय सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल, सतना पहुंचे। पूरे 55 वर्ष बाद अपने पुराने स्कूल लौटे जनरल द्विवेदी का छात्रों, शिक्षकों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही वे भावुक हो उठे। (यहां पढ़े पूरी खबर)
जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया बोर्ड के चार स्कूल और एक कॉलेज है, जिसमें गोहलपुर में एक कॉलेज, आनंद नगर मे एक स्कूल व मढ़ाताल में दो स्कूल है। शुक्रवार को छुट्टी यहां कई वर्षों से दी जा रही थी। स्कूल व कॉलेज में अधिकतर मुस्लिम बच्चे पढ़ते है। शुक्रवार को जुमे की बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने चले जाते हैं। इससे बच्चों की संख्या कम रहती थी। (यहां पढ़े पूरी खबर)
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने के बयान का जवाब देते हुए दत्ततात्रेय होसबोल ने कहा कि खड़गे को पहले के अनुभव से सींख लेनी चाहिए। इससे पहले भी तीन बार संघ को प्रतिबंधित करने का प्रयास हुआ। अब वे चाहें तो फिर प्रयास करके देख लें, लेकिन पहले यह भी बताएं कि आखिर संघ पर बैन लगाने की जरूरत क्यों? (यहां पढ़े पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के गौरहा-भिटौनी गांव के एक खेत में युवक की लाश मिली। उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई गई है कि युवक की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक मेला देखने गया था, जहां उसका किसी के साथ विवाद हो गया था। (यहां पढ़े पूरी खबर)
शहर के मुखर्जीनगर में रहने वाली कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा शनिवार को देवास-इंदौर रेलवे ट्रैक पर चाणक्यपुरी रेलवे क्रासिंग के समीप घायल अवस्था में मिली। उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। छात्रा के हाथ में गंभीर चोट है। (यहां पढ़े पूरी खबर)