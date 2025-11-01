MP CG Top News: PM Modi ने दी छत्तीसगढ़ को कई सौगात, नई विधानसभा का किया उद्घाटन, सतना में अपने स्कूल पहुंचे आर्मी चीफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/रायपुर। छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य की नई पहचान बन चुका नवा रायपुर अब प्रदेश के नए विधानसभा भवन का गवाह बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस भव्य और अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया, जो पर्यावरण संरक्षण और परंपरा का अद्भुत संगम है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को अपने बचपन के विद्यालय सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल, सतना पहुंचे। पूरे 55 वर्ष बाद अपने पुराने स्कूल लौटे जनरल द्विवेदी का छात्रों, शिक्षकों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही वे भावुक हो उठे। (यहां पढ़े पूरी खबर)